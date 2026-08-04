Inicia el periodo de postulación al Sistema de Admisión Escolar: ¿Cómo es el proceso?

04 ag. 2026 - 12:00 hrs.

El Ministerio de Educación inició este martes 4 de agosto el periodo de postulación centralizada a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE), la plataforma digital que regula el ingreso y la movilidad de los estudiantes en colegios públicos y particulares subvencionados del país.

Este proceso garantiza la transparencia, gratuidad e igualdad de oportunidades para que miles de apoderados elijan el establecimiento educativo que mejor se ajuste a las necesidades y proyectos formativos de sus hijos.

Para llevar a cabo la postulación, las familias deben ingresar al sitio oficial del Sistema de Admisión Escolar (haz clic aquí). Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que el proceso no funciona por orden de llegada.

Lo anterior quiere decir que enviar la solicitud el primer día no otorga ninguna preferencia ni ventaja algorítmica sobre quienes postulen en los días posteriores, siempre y cuando se realice dentro del plazo establecido (hasta el 27 de agosto a las 14:00 horas).

Admisión 2027: ¿Cómo realizar la postulación en la plataforma?

El trámite se efectúa de forma 100% online siguiendo estos pasos principales:

Información y exploración (Vitrina educativa)

Antes de enviar cualquier solicitud, se recomienda explorar la vitrina de establecimientos educacionales disponible en la web. Allí es posible revisar el proyecto educativo, la infraestructura, las actividades extracurriculares, la jornada escolar y el número de vacantes disponibles.

Registro de usuario y verificación de datos

El apoderado debe ingresar con su RUN y clave (o mediante ClaveÚnica). Si no tiene un registro previo, deberá crear una cuenta. Asimismo, se debe verificar que el nivel o curso asignado al postulante corresponda al que efectivamente le toca cursar en el siguiente año académico.

Selección y orden por preferencia

Agrega los establecimientos de tu interés a la lista de postulación. No existe un límite máximo de colegios; mientras más alternativas agregues, mayores serán las probabilidades de obtener un cupo. Es muy importante ordenar la lista prioritariamente: el colegio ubicado en el primer lugar debe ser el preferido, seguido por la segunda opción, y así sucesivamente.

Envío y descarga del comprobante

Tras completar el listado en el orden deseado, se debe enviar la postulación y descargar el comprobante en formato PDF. Este documento confirma que la postulación fue recepcionada correctamente.

Recomendaciones clave para los apoderados

El algoritmo asigna los cupos intentando respetar al máximo el orden de preferencia configurado por la familia.

Si el estudiante obtiene un cupo en un nuevo establecimiento a través del SAE, perderá automáticamente la vacante en su colegio actual, sin posibilidad de recuperarla aunque rechace el nuevo resultado.

Para las familias con dificultades de acceso a internet o dudas con la plataforma, existen puntos de apoyo presenciales habilitados por el Mineduc en todo el país, además del canal telefónico de Ayuda Mineduc (600 600 2626).

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