"Falsos positivos están dentro de los conceptos analíticos": Laboratorio explica test de drogas del exsubsecretario de Hacienda

04 ag. 2026 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

La CEO de Corthorn Health y especialista en toxicología laboral, Francisca Corthorn, explicó los detalles técnicos del examen de drogas al que se sometió el ahora exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de que el análisis de pelo arrojara un resultado positivo dos veces.

Según explicó la especialista en entrevista con Radio Infinita, el laboratorio decidió reprocesar la muestra como parte de sus protocolos internos. “Reprocesar la muestra es volver al origen, es decir, volver a pesar la muestra, volver a lavarla y volver a procesarla”, señaló, aclarando que se utilizó “otro pelo del mismo mechón”.

Corthorn explicó que este procedimiento busca entregar mayor seguridad al resultado. “Lo que nosotros hacemos es que lo trata otro analista, se inyecta en otro equipo, es decir, cambias un poco la forma en que haces la muestra de manera de tener mayor robustez y mayor seguridad cuando emites el resultado”, indicó.

¿Posibles errores en los resultados?

Respecto a la posibilidad de errores en este tipo de análisis, la especialista sostuvo que “los falsos positivos están dentro de los conceptos analíticos”, aunque precisó que esto depende de la metodología utilizada. En ese sentido, destacó la importancia de la apertura de la contramuestra cuando existe una impugnación del resultado.

Sobre el cuestionamiento del exsubsecretario respecto a la cadena de custodia, Corthorn explicó que esta corresponde a todo el proceso de trazabilidad de la muestra, desde la toma hasta su ingreso al laboratorio, donde se trabaja con códigos internos para identificarla.

Finalmente, la especialista abordó las diferencias entre resultados entregados por distintos laboratorios y señaló que para comparar análisis se deben considerar las metodologías y acreditaciones utilizadas. “Hay que hilar muy fino en cuál es la experiencia, la acreditación”, afirmó.

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