Sichel responde a Vodanovic por debate sobre contribuciones: "Viene de sectores bastante más ABC1 que el resto de los alcaldes"

03 ag. 2026 - 11:37 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, respondió en entrevista con Radio Infinita a las declaraciones de su par de Maipú, Tomás Vodanovic, en medio del debate por el mecanismo de compensación asociado a la exención del pago de contribuciones.

La controversia surgió luego que Vodanovic afirmara que los alcaldes de Chile Vamos desconocen la realidad de las comunas populares. Frente a esos dichos, Sichel aseguró que el jefe comunal de Maipú transparentó cuál es, a su juicio, el verdadero objetivo de la discusión.

"Ayer (domingo) me gustó escuchar al alcalde Vodanovic porque transparentó el argumento de fondo. El más de fondo es: 'Queremos más plata y nos molesta'", sostuvo.

En esa línea, cuestionó las declaraciones del alcalde de Maipú "lo dijo: 'Parece ser que gente de Chile Vamos no conoce las comunas populares, ahora que él gobierna una comuna popular', aunque él viene de sectores bastante más ABC1 que el resto de los alcaldes de Chile".

Además, acusó que el debate sobre las contribuciones está siendo utilizado para buscar mayores recursos para los municipios.

"Me parece que están sacando las castañas con la mano del gato. Están aprovechando este debate para conseguir plata para los municipios y demorando algo que debería ser clave. La celebración debería haber empezado sin compensación y no lo que estamos viendo, que es un pero tras un pero de este debate", afirmó.

Sichel aborda debate por las contribuciones

Respecto al mecanismo de compensación para los municipios tras la exención del pago de contribuciones, Sichel calificó la discusión como "una pelea de lucas ordinaria", al comparar las diferencias de montos que reciben algunos municipios.

"Ningún municipio recibe un recurso más de lo que recibía antes. Muchos de esos municipios contribuyen al Fondo Común Municipal", señaló.

Por último, indicó que está disponible para discutir el sistema de financiamiento municipal, aunque planteó que ese debate debe abordarse de manera separada.

"Si queremos discutir del financiamiento, yo feliz. Tengo harto que pelear respecto a cómo se distribuyen esos recursos", concluyó.

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