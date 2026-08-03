Registro capta a automovilistas llevándose bebidas caídas de un camión en la Autopista Central

03 ag. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un registro en vivo de Meganoticias captó el momento exacto en que dos personas descendieron de un vehículo para sustraer parte de las bebidas que quedaron esparcidas en la berma de la Autopista Central tras el accidente de un camión que perdió parte de su carga.

Es importante precisar que la situación, legalmente, corresponde a un hurto por hallazgo, penalizado por la legislación penal chilena, que prohíbe apropiarse de especies aparentemente abandonadas o caídas producto de un accidente.

Personas roban parte de la mercadería de camión de bebidas

El periodista Danilo Villegas, quien se encontraba en el lugar de los hechos, contó que una mujer se bajó de su vehículo y se llevó rápidamente dos o tres botellas antes de continuar su marcha. Minutos después llegó un camión que, de manera más evidente, se detuvo a revisar jaba por jaba en toda la zona afectada, cargando las bebidas que aún quedaban en el lugar pese a que el conductor vestía chaleco reflectante.

Este último vehículo llegó a cruzar las tres pistas de la autopista para recoger las bebidas, lo que volvió a entorpecer el tránsito en el sector y afectó a otros móviles, entre ellos una motocicleta y dos autos que quedaron atrapados por el bloqueo generado.

Personal de asistencia en ruta y Carabineros trabajaron en el lugar para despejar la vía, lográndose habilitar el tránsito en las tres pistas hacia el centro de Santiago cerca de las 7:15 de la mañana.

Con todo, en el sector aún quedaban cavas y botellas dispersas hacia la berma, lo que representa un riesgo adicional para los conductores, ya que estos envases pueden ser proyectados por el paso de otros vehículos.

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