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Nacional

Juan Manuel Astorga ante debate por compensación municipal: "Competencia de firmas y un poco de protagonismo"

03 ag. 2026 - 09:21 hrs.

En su editorial por Radio Infinita, Juan Manuel Astorga se refirió a la discusión por las compensaciones municipales y dijo que el debate se ha convertido en una competencia de firmas y un poco de protagonismo.

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