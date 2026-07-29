"Que la respuesta sea vender antes que arreglar es discutible": Juan Manuel Astorga por propuesta de Squella sobre Codelco
29 jul. 2026 - 12:50 hrs.
Este editorial Astorga aborda la profunda crisis que atraviesa la empresa estatal chilena Codelco, a propósito de la propuesta del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, de avanzar hacia una privatización parcial de la compañía
Leer más de
Notas relacionadas
- "Ni en dictadura": Oposición rechaza propuesta del Partido Republicano de privatizar Codelco y Gobierno plantea una alternativa
- Bernardo Fontaine por devolución de bonos en Codelco: "Me cuesta pensar que trabajadores quieran quedarse con plata del Estado"
- Ofertas laborales en Codelco: Estas son las vacantes disponibles y así puedes postular