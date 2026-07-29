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"Que la respuesta sea vender antes que arreglar es discutible": Juan Manuel Astorga por propuesta de Squella sobre Codelco

29 jul. 2026 - 12:50 hrs.

Este editorial Astorga aborda la profunda crisis que atraviesa la empresa estatal chilena Codelco, a propósito de la propuesta del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, de avanzar hacia una privatización parcial de la compañía

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