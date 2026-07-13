Ofertas laborales en Codelco: Estas son las vacantes disponibles y así puedes postular
- Por Diego Alonzo
La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) busca talento constantemente para fortalecer sus diferentes divisiones y operaciones a lo largo del territorio nacional. Trabajar en esta compañía no solo representa una gran estabilidad laboral y atractivos beneficios, sino también la oportunidad de contribuir directamente al desarrollo económico y social del país.
Actualmente, la minera se encuentra en un profundo proceso de transformación tecnológica y cultural. Uno de sus grandes pilares estratégicos es la diversidad y la inclusión. De hecho, la estatal se ha fijado la meta de alcanzar un 35% de representación femenina en toda su estructura para el año 2027.
Ofertas laborales en Codelco
Las ofertas de empleo en Codelco abarcan una amplia variedad de perfiles, desde operarios(as) y técnicos especializados en faena hasta ingenieros(as) y jefaturas de distintas áreas.Ir a la siguiente nota
Cada una de estas posiciones cuenta con requisitos específicos que van desde capacitaciones técnicas en metalurgia o mantenimiento hasta experiencia sólida en normativas de ciberseguridad o recursos humanos, dependiendo del rol.
Asimismo, los turnos laborales y las ubicaciones varían de acuerdo a la división correspondiente, ya sea en la Región de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O'Higgins o en su casa matriz en Santiago.
Las vacantes destacadas para trabajar en Codelco
A continuación, te mostramos 10 posiciones laborales vigentes que la estatal mantiene en su plataforma de reclutamiento:
- Operador/a Mina II - Ministro Hales 1 – Región de Antofagasta
- Jefe/a Gobierno, Riesgo y Cumplimiento – Región Metropolitana
- Operador/a Planta Área Húmeda – Región de Antofagasta
- Abogado/a Senior Regulatorio y Medio Ambiente – Región Metropolitana
- Geólogo/a Especialista de Producción – Región de Atacama
- Jefe/a Desarrollo de Personas – Región de Atacama
- Jefe/a de Seguridad – Región de Atacama
- Operador/a Calificado-Plantas – Región de Valparaíso
- Ingeniero/a Experto/a Planificación Mantenimiento – Región de Antofagasta
- Ingeniero/a Jefe/a Operaciones Concentradora – Región de Atacama
Para postular a la vacante que más te interese, debes presionar sobre ella y luego hacer clic en "postula aqui" con tu perfil de LinkedIn o tu cuenta en la página web (presiona aquí).
Leer más de
Notas relacionadas
- Codelco admitió en informe interno que dejó de ser el mayor productor mundial de cobre: Presenta serios problemas de costos
- Accidente en El Teniente: tribunal acoge petición de Codelco y fija límites a las diligencias de Fiscalía
- Mina El Abra busca nuevos trabajadores: Estas son las vacantes que tiene disponibles