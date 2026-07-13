Ofertas laborales en Codelco: Estas son las vacantes disponibles y así puedes postular

13 jul. 2026 - 18:00 hrs.

La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) busca talento constantemente para fortalecer sus diferentes divisiones y operaciones a lo largo del territorio nacional. Trabajar en esta compañía no solo representa una gran estabilidad laboral y atractivos beneficios, sino también la oportunidad de contribuir directamente al desarrollo económico y social del país.

Actualmente, la minera se encuentra en un profundo proceso de transformación tecnológica y cultural. Uno de sus grandes pilares estratégicos es la diversidad y la inclusión. De hecho, la estatal se ha fijado la meta de alcanzar un 35% de representación femenina en toda su estructura para el año 2027.

Ofertas laborales en Codelco

Las ofertas de empleo en Codelco abarcan una amplia variedad de perfiles, desde operarios(as) y técnicos especializados en faena hasta ingenieros(as) y jefaturas de distintas áreas.

Cada una de estas posiciones cuenta con requisitos específicos que van desde capacitaciones técnicas en metalurgia o mantenimiento hasta experiencia sólida en normativas de ciberseguridad o recursos humanos, dependiendo del rol.

Asimismo, los turnos laborales y las ubicaciones varían de acuerdo a la división correspondiente, ya sea en la Región de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O'Higgins o en su casa matriz en Santiago.

Las vacantes destacadas para trabajar en Codelco

A continuación, te mostramos 10 posiciones laborales vigentes que la estatal mantiene en su plataforma de reclutamiento:

Para postular a la vacante que más te interese, debes presionar sobre ella y luego hacer clic en "postula aqui" con tu perfil de LinkedIn o tu cuenta en la página web (presiona aquí).

Todo sobre Trabajador