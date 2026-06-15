Mina El Abra busca nuevos trabajadores: Estas son las vacantes que tiene disponibles

15 jun. 2026 - 18:00 hrs.

Quienes buscan empleo en la industria minera tienen una nueva oportunidad para postular a distintos cargos en uno de los proyectos más importantes del país. Se trata de la Mina El Abra, que abrió nuevas vacantes en áreas como operaciones, mantenimiento y contabilidad.

La operación minera, ubicada en Calama y propiedad de la estadounidense Freeport-McMoRan y de la estatal Codelco, publicó varias ofertas de trabajo dirigidas a técnicos y profesionales que deseen integrarse a las faenas.

¿Qué vacantes hay disponibles en la Mina El Abra?

De acuerdo con las ofertas publicadas por la empresa, los cargos disponibles son los siguientes:

Técnico o Técnica Operaciones Proceso.

Técnico o Técnica Operaciones Proceso.

Técnico o Técnica Mantención Mecánica Mina.

Técnico o Técnico Operador Equipos Móviles.

Técnico o Técnico Mantención Talleres.

Contador o Contadora III.

Las vacantes se encuentran asociadas a distintas áreas de la operación, incluyendo procesos productivos, mantenimiento de equipos y contabilidad financiera. Todos los cargos corresponden a funciones que se desempeñan en Calama, dentro de las operaciones de El Abra.

¿Cómo postular a los empleos?

Las personas interesadas pueden revisar los detalles de cada cargo, los requisitos, las funciones, horarios y realizar su postulación a través del portal de empleos de la Mina El Abra.

Para ello, deben ingresar al sitio de oportunidades laborales de la empresa (pincha aquí), seleccionar la vacante de interés y completar el proceso con los antecedentes solicitados.

Como ocurre habitualmente en este tipo de convocatorias, los cargos pueden cerrarse una vez completado el proceso de selección, por lo que se recomienda revisar periódicamente la disponibilidad de las vacantes y mantener actualizado el currículum vitae.

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