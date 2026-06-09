Bupa busca trabajadores para salud y otras áreas: Revisa los puestos disponibles y cómo postular

09 jun. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Bupa, grupo internacional de origen británico especializado en salud que tiene presencia en Chile con una extensa red de clínicas y centros médicos, actualizó su listado de ofertas laborales para trabajadores y trabajadoras de distintas áreas.

Los puestos de trabajo son para tres regiones del país, ya que su red de centros asistenciales se despliega tanto en Santiago como en otras zonas.

Cabe destacar que no todas las ofertas están relacionadas con el área de la salud, por lo que otros trabajadores igual pueden encontrar vacantes que se ajusten a su perfil y experiencia laboral.

¿Qué ofertas existen actualmente en Bupa?

Tens Pabellón Central

Tens UPC Adulto

Tens Neonatología (Plan de invierno)

Jefe Proyectos Inmobiliarios Bupa Chile

Administrativo - Área Comercial

Analista Clínico de Interoperabilidad Bupa Corporativo

Tecnólogo(a) médico(a) - Resonancia magnética - Part time

Analista de sistemas

Para conocer todas las vacantes, pincha aquí.

¿Cómo postular?

Para revisar las vacantes disponibles en Bupa, los interesados deben acceder al portal exclusivo que la institución médica mantiene habilitado en la plataforma de Trabajando.com.

Una vez dentro del sitio, se desplegará la totalidad de los puestos de trabajo vigentes. El sistema permite ordenar las búsquedas aplicando filtros específicos como las funciones del cargo, la ubicación geográfica (región y comuna), la profesión requerida o la modalidad de la jornada laboral. Al pulsar sobre cualquiera de las alternativas de la lista, se abrirá una pestaña con la descripción detallada de las tareas y el perfil solicitado.

Si la oferta se ajusta a lo que busca el candidato, debe seleccionar la opción "Postular" e ingresar a la plataforma con su usuario y contraseña para completar el proceso. En caso de no estar registrado en el portal de empleo, el sistema permite abrir una cuenta nueva rellenando un formulario con los antecedentes personales, datos de contacto y cargando el currículum actualizado.

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