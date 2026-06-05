Más de 2.500 vacantes laborales: Así puedes postular a feria de empleo que reúne a seis municipios

05 jun. 2026 - 09:00 hrs.

Encontrar trabajo puede comenzar con algo tan simple como llevar un currículum actualizado. En medio de un escenario en el que muchas familias siguen buscando nuevas oportunidades laborales, seis municipios de la Región Metropolitana abrirán un espacio que reunirá miles de ofertas de empleo en un solo lugar.

Más de 2.500 vacantes laborales estarán disponibles en la primera Feria de Empleabilidad “Conecta +Trabajo Centro Sur”, una iniciativa impulsada por las municipalidades de Providencia, Santiago, Independencia, San Miguel, San Joaquín y Estación Central, que contará con la participación de 56 empresas de distintos rubros.

Cómo participar de la feria laboral

La actividad se realizará de forma presencial el próximo jueves 11 de junio, entre las 10:00 y las 14:00 horas, en Espacio Urbano, recinto ubicado en Gran Avenida José Miguel Carrera 6150, comuna de San Miguel. Hasta ese lugar podrán llegar personas interesadas en encontrar empleo, cambiar de rubro o iniciar un nuevo proceso laboral.

El proceso de postulación será directo. Quienes asistan a la feria podrán recorrer los distintos stand de empresas, conocer las ofertas disponibles y entregar sus antecedentes para participar en procesos de selección.

La jornada estará enfocada en acercar oportunidades de trabajo a vecinos y vecinas de las comunas participantes, aunque cualquier persona interesada podrá conocer las alternativas laborales disponibles. El encuentro busca facilitar el vínculo entre quienes necesitan empleo y empresas que actualmente se encuentran reclutando personal.

Qué tipos de trabajos se ofrecerán

Los asistentes podrán encontrar ofertas laborales en distintos sectores, entre ellos salud, comercio, retail, logística, transporte, cargos administrativos, gastronomía, tecnologías de la información, servicios técnicos y seguridad, ampliando las opciones para distintos perfiles y niveles de experiencia.

Una alianza entre municipios para ampliar oportunidades

La feria marcará además el debut de la Red Territorial “Red Conecta Centro Sur”, una alianza creada durante 2026 bajo el convenio de Fortalecimiento OMIL impulsado por SENCE, con el objetivo de fortalecer el acceso al empleo y fomentar el desarrollo económico local mediante un trabajo colaborativo entre municipios.

La actividad se desarrollará en un contexto en el que empleo continúa siendo una de las principales preocupaciones para miles de familias. Según se informó, la tasa de desocupación en Chile alcanzó un 9,1% durante el trimestre febrero-abril de 2026, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, sostuvo que “sabemos que una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos es tener trabajo, por eso esta feria representa un esfuerzo concreto entre seis municipios para acercar más de 2.500 vacantes laborales a nuestros vecinos y vecinas, generando un puente directo con empresas de distintos rubros”.

El jefe comunal agregó que “esta iniciativa demuestra algo muy importante: cuando los municipios trabajamos de manera colaborativa, podemos generar un impacto mucho mayor, ampliando oportunidades y llegando a más personas que hoy necesitan apoyo para reinsertarse laboralmente o encontrar un nuevo empleo. A través de esta alianza intercomunal estamos impulsando una forma distinta de abordar la empleabilidad, conectando al mundo público y privado para responder de manera concreta a una necesidad urgente de miles de familias”.

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