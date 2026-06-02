Ingenieros, especialistas en ventas o cargos de logística: Así puedes postular a la ofertas laborales de Copec

02 jun. 2026 - 18:00 hrs.

Con más de 700 estaciones de servicio de Arica a Puerto Williams, Copec se ha consolidado en sus 90 años de historia como la principal distribuidora de combustibles y lubricantes del país.

Pero la empresa del Grupo Angelini no se queda solo en eso, ya que a través de Arcoprime administran también más de 450 tiendas de alimentación al paso: Pronto Copec y Punto Copec. Además, adquirieron recientemente la franquicia de Juan Valdez en Chile.

Esta gran presencia en el territorio nacional ha hecho que la compañía sea también uno de los mayores empleadores del país, con, según los datos de Copec, más de 6.000 trabajadores a nivel nacional entre ambas filiales.

Copec busca trabajadores

Considerando esta gran operación, Copec está en constante búsqueda de nuevos trabajadores, por lo que actualmente tiene disponibles varias ofertas laborales en su matriz y otras comunas del país:

Especialista de Reputación y Contenidos Digitales.

Ingeniero de Innovación y Nuevos Negocios.

Asistente Cuidado al Cliente.

Comprador para Gerencia de Administración y Finanzas.

Ingeniero de Procesos Industrial.

Product Manager Ecommerce.

Ingeniero de Innovación Digital.

Subgerente de Prevención de Riesgos.

Encargado Logístico Operacional.

Especialista Growth.

Ingeniero de Procesos de Mantenimiento.

Jefe de Cultura y Beneficios (Juan Valdez).

Analista de Ventas (Juan Valdez).

Jefe de Análisis Contable y Facturación (Arcoprime).

Líder de Ingeniería de Datos (Arcoprime).

Copec ofrece estos empleos a través de la red social LinkedIn, por lo que si te interesa uno de estos debes tener una cuenta en dicha plataforma. Si no cuentas con una, el proceso es simple, ya que solo necesitas tu correo electrónico o tu cuenta de Google, Microsoft o Apple para iniciar sesión.

Una vez que entres a la plataforma, o hayas terminado de crear tu usuario, deberás buscar el perfil de Copec y en este pinchar en la sección "Empleos". Allí se desplegarán todas las ofertas disponibles con su descripción de responsabilidades y beneficios correspondientes.

Si uno de estos empleos es de tu interés lo puedes "Guardar" o "Solicitar". En caso de postular, se abrirá un breve cuestionario sobre tu experiencia laboral y expectativas del cargo, además de la solicitud de algunos documentos. Realizado esto, podrás enviar tu postulación para trabajar en Copec.

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