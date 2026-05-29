¿Buscas trabajo en la banca?: BancoEstado abrió vacantes en varias regiones y así puedes postular

29 may. 2026 - 18:00 hrs.

Una de las instituciones más conocidas y de uso diario que existen en Chile es el BancoEstado, institución financiera que cuenta con millones de clientes, gracias, entre otras cosas, a la existencia de la CuentaRUT, producto esencial para el pago de los beneficios económicos estatales.

La buena noticia para quienes les gustaría trabajar en BancoEstado es que existen ofertas laborales, en distintos ámbitos y zonas del país, para integrarse a esa organización.

Parte de los trabajos que se buscan completar son para desempeñarse en diversas áreas de la empresa, tales como el BancoEstado Express, Caja Vecina, Corredora de Bolsa y más.

¿Cuáles son las ofertas laborales disponibles en BancoEstado?

Algunas de las vacantes que están disponibles son:

Operador Mesa de Dinero Mayoristas (Concepción)

Analista de Cumplimiento y Ejecutivo Comercial Digital (Santiago)

Analista de Datos (Santiago)

Asistente Atención Clientes Trainee Sucursales Atacama (Copiapó)

Ejecutivo/a Comercial Microempresas Suc. San Felipe (Valparaíso)

Especialista en Ciberinteligencia (Santiago)

Operador Mesa de Dinero Sucursal Puerto Montt (Los Lagos)

Jefe/a de Oficina Los Dominicos y Encargado/a Comercial (Santiago)

Regiones y rangos de sueldo

Si bien la mayoría de las vacantes se concentra en la Región Metropolitana, el listado incluye oportunidades en al menos cuatro regiones más: Biobío (Concepción), Atacama (Copiapó), Valparaíso (San Felipe) y Los Lagos (Puerto Montt), lo que refleja la cobertura nacional de la institución.

En cuanto a las remuneraciones, el portal Trabajando.cl detalla los rangos salariales del total de ofertas publicadas. La mayoría de los cargos disponibles, 32 en total, ofrece sueldos de entre $1.000.001 y $2.000.000, lo que representa el grueso de la oferta laboral. Le siguen 16 posiciones en el rango de $2.000.001 a $5.000.000, generalmente asociadas a perfiles profesionales con mayor especialización y experiencia.

Para quienes recién comienzan su carrera, hay 6 vacantes en el tramo de $700.001 a $1.000.000, pensadas principalmente para cargos operativos y trainee.

Para revisar los detalles de cada cargo y postular, puedes ingresar directamente al siguiente enlace (clic acá).

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