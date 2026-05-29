Especial para románticos viajeros: Lanzan tarjeta bip! de la "U" por sus 99 años de historia

29 may. 2026 - 18:30 hrs.

Las tarjetas bip! conmemorativas se han vuelto cada vez más populares, ya sea por sus diseños inspirados en videojuegos, películas, lugares emblemáticos de nuestro país o incluso comidas típicas, como los completos.

Por ello, la tarjeta del transporte público capitalino sumará una nueva edición especial para quienes coleccionan estos plásticos: una que conmemora los 99 años del Club Universidad de Chile.

Una bip! para los románticos viajeros

A través de las redes sociales del club universitario laico, se hizo el anuncio oficial de este lanzamiento que se enmarca en la cuenta regresiva hacia el centenario de la institución, hito que se cumplirá en 2027.

“¡Brindemos, camaradas! Juntos hacia los 100 años de la 'U' con la nueva Tarjeta bip! edición especial Aniversario 99”, publicaron desde el cuadro azul junto a las primeras imágenes del diseño conmemorativo.

¿Cómo conseguirla?

Desde el club adelantaron que los fanáticos e interesados podrán adquirir un ejemplar a partir de este sábado 30 de mayo. Respecto a los puntos de venta, el plástico estará disponible en boleterías seleccionadas de la red de Metro:

Línea 1: Las Rejas, Los Héroes, Baquedano, Pedro de Valdivia, Tobalaba y Los Dominicos.

Las Rejas, Los Héroes, Baquedano, Pedro de Valdivia, Tobalaba y Los Dominicos. Línea 2: Vespucio Norte, Patronato, Los Héroes, El Llano y La Cisterna.

Vespucio Norte, Patronato, Los Héroes, El Llano y La Cisterna. Línea 4: Tobalaba, Grecia, Vicente Valdés, Elisa Correa y Plaza de Puente Alto.

Tobalaba, Grecia, Vicente Valdés, Elisa Correa y Plaza de Puente Alto. Línea 4A: La Cisterna y Santa Rosa.

La Cisterna y Santa Rosa. Línea 5: Plaza de Maipú, Las Parcelas, Pudahuel, Quinta Normal, Bellas Artes, Baquedano, Santa Isabel, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

Plaza de Maipú, Las Parcelas, Pudahuel, Quinta Normal, Bellas Artes, Baquedano, Santa Isabel, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés. Línea 6: Estadio Nacional.

Esta tarjeta podrá ser usada por los usuarios de forma normal para cargar saldo, pagar viajes y realizar combinaciones en los buses de Red Movilidad, Metro de Santiago y el Tren Nos.

¡Brindemos, camaradas!

Juntos hacia los 100 años de la U con la nueva Tarjeta bip! edición especial Aniversario 99 🔵🔴

Consigue la tuya desde mañana 🤘🏼@metrodesantiago | #UdeChile99años 🦉 pic.twitter.com/o8i2yeSUxg — Universidad de Chile (@udechile) May 29, 2026

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