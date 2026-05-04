Abogado de la U tras allanamiento de la PDI por Caso Sartor: "Nuestros directores no han sido citados"

04 may. 2026 - 22:50 hrs.

¿Qué pasó?

Jorge Arredondo, abogado de Universidad de Chile, sacó la voz tras el allanamiento que llevó a cabo este lunes la Policía de Investigaciones en dependencias del Centro Deportivo Azul (CDA) en el marco de las indagatorias en contra del expresidente del elenco laico, Michael Clark, por su presunta implicancia en el Caso Sartor.

En un improvisado punto de prensa en el CDA, el letrado explicó que "Michael Clark no tiene cargo directivo en el club. Lo que se habla en esta sociedad anónima son cosas que dicen relación con Azul Azul. Clark eventualmente hará declaraciones. Como club, tenemos el deber de cumplir con las resoluciones judiciales y aclarar lo que esté a nuestro alcance".

"Nuestros directores no han sido citados"

En esa misma línea, el jurista indicó que "tenemos que seguir enfocándonos en la sociedad anónima que somos. Esto no empaña lo deportivo, la administración seguirá tomando las decisiones para que esas actividades se hagan de correcta forma".

Asimismo, Arredondo aseveró que "una orden indicó embargar ciertos documentos, pero desconocemos la causa porque no somos parte de dicha causa. Somos una sociedad aparte y nuestros directores no han sido citados".

Por su parte, el Fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, precisó que "las diligencias tienen que ver con una autorización otorgada por el cuarto Juzgado de Garantía de Santiago a solicitud de Fiscalía para registrar cinco domicilios de distintas personas jurídicas".

Además, el persecutor reveló que "se han obtenido distintos medios de prueba, como documentos y computadores, que permitirán desarrollar las próximas diligencias. Una de las líneas investigativas tiene que ver con la adquisición de Azul Azul por parte de Clark a través de la sociedad Antumalal sin realizar una OPA, además de los delitos que forman parte del caso Sartor, como entrega de información falsa al regulador, negociación incompatible y administración desleal de fondos".

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