¿Alexis Sánchez a la "U"?: Aseguran que el "Niño Maravilla" dejará el Sevilla para volver a Sudamérica

29 abr. 2026 - 13:49 hrs.

El posible retorno de Alexis Sánchez al fútbol chileno cobra fuerza con declaraciones de Cecilia Pérez, la nueva presidenta de Azul Azul.

Con referentes de la exgeneración dorada como Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas ya consolidados en Universidad de Chile, la nueva mandamás azul dejó claro que busca reunir a los máximos ídolos dentro del club, dentro de ellos, al tocopillano.

Aquello hizo eco en España, donde los medios ya hablan de la posible salida de Alexis para recalar en el cuadro universitario.

"En este contexto, volver su país de origen se erige como una opción que gana fuerza, y más después de las declaraciones de Cecilia Pérez, la flamante presidenta de la Universidad de Chile, club del que es seguidor confeso el futbolista sevillista”, asegura el medio español Estadio Deportivo.

¿Qué dijo Cecilia Pérez?

Durante su arribo como Presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez dejó en claro su interés por Sánchez durante una conferencia de prensa: "Lo dijimos con Marcelo Díaz, con Charles Aránguiz, con Eduardo Vargas y también con Alexis Sánchez. Sólo falta Alexis. Cuando ellos quieran van a tener las puertas abiertas. Espero que sea más temprano, antes de que pase el tiempo", señaló.

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