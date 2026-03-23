"Por fin puedo sentir mi cuerpo después del embarazo": Pareja de Alexis Sánchez habla sobre su recuperación postparto

23 mar. 2026 - 15:04 hrs.

¿Qué pasó?

Alexandra Litvinova, pareja del futbolista Alexis Sánchez, publicó en sus redes sociales un video en el que anunció que terminó un ciclo de fisioterapias de recuperación postparto, de la mano de una clínica enfocada en salud pélvica.

Es normal que después del embarazo algunas mujeres experimenten ciertos cambios en la fortaleza y funcionalidad de determinadas partes de su cuerpo, tales como el suelo pélvico y el abdomen, para lo que necesitan un tratamiento específico basado en ejercicios.

"Tuve una experiencia maravillosa con Clínica Cyklos y mi terapeuta Teresa. Dos meses de duro trabajo y por fin puedo sentir mi cuerpo después del embarazo", escribió la modelo en una historia de Instagram donde se despide de la especialista que la acompañó en el proceso.

Por su parte, la terapeuta se mostró conmovida en el video y expresó que fue un placer trabajar juntas. Además, en las redes sociales de la clínica repostearon la historia de Litvinova y dedicaron estas palabras: "¡Gracias a ti por confiar en nosotras! Qué pena y qué guay terminar ciclos y que acabéis tan felices".

@litvinova_alexandra Instagram

¿Qué es la terapia de recuperación postparto?

La fisioterapia postparto es un tratamiento que ayuda a las mujeres a restaurar la fuerza y equilibrio de su suelo pélvico y abdomen después del embarazo. Consiste en realizar una serie de ejercicios personalizados que ayudan a aliviar el dolor, la función sexual, la postura y tratan la diastasis abdominal.

Además, tiene otros beneficios como la prevención de la incontinencia, alivio de tensiones en la zona lumbar, aumenta la energía y el bienestar general, lo que favorece a la recuperación física y emocional y finalmente, otorga a la paciente un mayor control y confianza en su cuerpo.

Todo sobre Tendencias