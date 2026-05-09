"Lo logramos, mamá": El emotivo video con el que María José Quintanilla anunció un importante logro
- Por Nicolás Díaz
A través de su cuenta de Instagram, la cantante María José Quintanilla conmovió a todos sus seguidores con la emotiva forma en la que anunció un importante logro profesional.
Con sus ojos llenos de lágrimas y abrazando a su madre, la primera persona a quien le dio la noticia, la conductora de Mega anunció que realizará un segundo show en el Movistar Arena de Santiago.
"Lo logramos, mamá"
"Parientes, vamos camino a contarles una noticia que acabamos de recibir con mi hermano. Yo voy de copiloto, miren la facha en que voy. Es que estoy un poco emocionada", relató la cantante con sus ojos ya reflejando sus lágrimas.Ir a la siguiente nota
"Necesitamos que la primera persona que sepa esto sea la banana", dijo en referencia al cariñoso apodo que tiene para su madre.
Así, el video avanza hasta mostrar a "Cote" junto a su madre Ana María Sandoval, a quien con profunda emoción le dice: "Tu hija va a hacer un segundo Movistar Arena".
"Se liberó un cupo, nos avisaron ahora (...) El 13 de octubre. Eres la primera que sabe porque estoy... Mira, vengo toda cochina. Lo logramos, mamá", dice la conductora de Dale Play mientras continúa abrazando a su madre.
El emocionante registro se llenó inmediatamente de comentarios celebrando el íntimo momento y el importante logro. "¡No estoy llorando, tú estás llorando!", "Ayy que hermoso video", "Felicidades, te lo super mereces!!", "Qué hermoso!! Te lo mereces todo", fueron parte de los mensajes que recibió la artista.
Revisa el emotivo video de María José Quintanilla
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