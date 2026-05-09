"Me tiene emocionalmente muy mal": Rebeca Naranjo revela extorsiones en medio de rumores de quiebre con Nano Calderón
- Por Nicolás Díaz
En medio de los rumores de quiebre con Nano Calderón, la influencer Rebeca Naranjo alzó la voz para referirse a una preocupante situación que la viene afectando hace ya algunos meses: Una extorsión en donde ha sido amenazada con filtraciones de contenido íntimo.
Rebeca Naranjo revela que es víctima de extorsiones
"Desde diciembre pasado he vivido una de las etapas más dolorosas y difíciles de mi vida, enfrentando una situación de extorsión y difusión de contenido íntimo sin mi consentimiento", escribió Naranjo en una extensa historia en su cuenta de Instagram.
"Ha sido un proceso largo, profundamente doloroso y emocionalmente agotador. Una situación que, en gran parte, he tenido que enfrentar sola, intentando mantenerme fuerte mientras por dentro muchas veces me he sentido completamente destruida", agregó.
La figura de las redes sociales indicó que durante este tiempo fue fundamental el apoyo de su hermana: "Hoy más que nunca valoro a quienes han estado conmigo desde el amor, el respeto y la contención", dijo sin hacer referencia alguna al hijo de Raquel Argandoña.
"Actualmente, los antecedentes ya se encuentran donde corresponden y espero de corazón que la justicia pueda actuar como corresponde", señaló sobre el aspecto legal de la situación que ha tenido que afrontar.
"Me tiene emocionalmente muy mal"
"También quiero pedir, con mucho cariño y respeto, a quienes me siguen, me quieren o sienten aprecio por mí, que por favor no me pregunten ni profundicen sobre este tema. Es algo que me tiene emocionalmente muy mal y que todavía estoy intentando sobrellevar día a día", solicitó posteriormente.
Al profundizar en esto, Rebeca sostuvo que "detrás de las redes y de lo que muchas personas creen ver, también hay una mujer sintiendo, sufriendo y tratando de salir adelante. Nunca imaginé tener que pasar nuevamente por una situación tan difícil, y menos sentirme juzgada en uno de los momentos más complicados de mi vida".
"En este momento, más que críticas o juicios de personas que ni siquiera me conocen realmente, lo que más necesito es respeto, empatía y tranquilidad para poder sanar", añadió.
Finalmente, la influencer quiso dar "gracias de corazón a quienes han tenido cuidado con mis sentimientos y han respetado mi privacidad en un momento tan delicado".
