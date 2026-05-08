Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova son los primeros confirmados para ¿Volverías con tu Ex? 2

08 may. 2026 - 16:18 hrs.

¿Qué pasó?

El reality que busca reunir a ex parejas por medio del encierro, "¿Volverías con tu ex?" volverá a las pantallas de Mega para una segunda temporada y ya se han conocido los nombres de sus primeros confirmados.

Se trata de Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero, quienes anunciaron su separación en 2025 tras 17 años de matrimonio.

Bajo el slogan "El primer gran amor nunca se olvida", "¿Volverías con tu Ex? 2" apostará nuevamente por el formato en el que los nuevos participantes deberán enfrentarse a sus historias inconclusas y a nuevas tentaciones.

Trasfondo de la relación

El anuncio ocurre luego de que hace unos días, en medio de una dinámica con sus seguidores en redes sociales, el comunicador Álvaro Ballero abrió un espacio para responder preguntas sobre distintos aspectos de su vida personal.

Fue en ese contexto donde se refirió a su expareja, Ludmila Ksenofontova, y a las recientes imágenes que había compartido con su actual pareja.

Al respecto, Balleró señaló: Me dolió más que la chucha, pero no reaccioné con rabia como antes. Antes reaccionaba con rabia, me hubiese ido a la mier… Me hubiese dado la locura, pero no… me dolió no más".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mega (@mega.tv)

Ballero exintegrante de "Protagonistas de la fama" y su ex, Ludmila, se integran a la segunda entrega del reconocido reality que instaló frases icónicas y donde las parejas protagonizaron intensos romances, conflictos y reencuentros que mantuvieron a la audiencia pendiente capítulo a capítulo.

Todo sobre Famosos chilenos