Nelson Mauri responde a críticas tras radical cambio de look: "Me estoy empoderando"

08 may. 2026 - 13:10 hrs.

La reaparición de Nelson Mauri en redes sociales no pasó desapercibida. El exchico "Rojo" sorprendió a sus seguidores al mostrarse con una renovada apariencia que rápidamente generó comentarios y comparaciones en internet.

El bailarín apareció luciendo una larga melena oscura con flequillo, un estilo muy distinto al que el público recordaba de sus años en televisión. Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron todo tipo de reacciones en redes sociales.

Entre los comentarios, varios usuarios compararon su apariencia con figuras como Cony Capelli, Lux Pascal e incluso Karen Paola. Otros, en tanto, destacaron positivamente su nueva imagen.

El nuevo look de Nelson Mauri

La respuesta de Nelson Mauri

Tras la ola de comentarios, Nelson decidió responder directamente a través de sus historias de Instagram. "Me di cuenta de que mi apariencia física está dando que hablar, pero quiero decirles que ustedes están en el derecho de opinar y expresarse como quieran", expresó.

Sin embargo, también aseguró que algunas reacciones cruzaron ciertos límites. "Creo que eso ya está un poco fuera de lugar, pero si ustedes deciden hacerlo, es su decisión", agregó.

El exrostro televisivo explicó además que actualmente atraviesa una etapa distinta en su vida y que se siente más seguro con su imagen personal. "Estoy en una versión en donde me estoy empoderando mucho más de cómo realmente me siento", sostuvo.

"Dicho esto, los quiero invitar a que ustedes busquen su felicidad igual, a que dejen de lado el qué dirán. Lo más importante es que tú seas feliz y que tú estés contento contigo mismo y, en este caso, yo lo estoy... Peínense y vístanse como quieran", cerró.

Actualmente, Nelson Mauri reside en Colombia y se mantiene ligado a proyectos relacionados con la música electrónica, redes sociales y creación de contenido digital.