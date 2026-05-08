Día de la Madre con lluvia: Estas son las zonas que tendrán precipitaciones este fin de semana

08 may. 2026 - 10:09 hrs.

¿Qué pasó?

Chile se prepara para celebrar el Día de la Madre con un escenario meteorológico marcado por contrastes. Si bien gran parte del territorio nacional disfrutará de una jornada primaveral y despejada, el extremo sur y la zona insular recibirán precipitaciones, según los reportes de la Dirección Meteorológica de Chile.

Pronóstico de lluvias para este fin de semana

Para quienes planean festejos en las regiones más australes del país, el llamado es a preparar los paraguas y abrigarse bien. Un nuevo sistema frontal afectará principalmente a la Patagonia, trayendo consigo nubosidad abundante y chubascos que marcarán la tónica del domingo.

De acuerdo con la información técnica, las zonas donde se registrarán lluvias son:

Isla de Pascua: El sábado habrá lluvia con una máxima de 24°C . El domingo, en tanto, el territorio insular experimentará precipitaciones intermitentes con un ambiente cálido, alcanzando una temperatura máxima de 25°C .

. El domingo, en tanto, el territorio insular experimentará precipitaciones intermitentes con un ambiente cálido, alcanzando una temperatura máxima de . Coyhaique: En la Región de Aysén, la lluvia será persistente en gran parte de domingo, acompañada de una temperatura máxima que no superará los 10°C .

. Torres del Paine: En el corazón de la Región de Magallanes, el sábado se esperan chubascos de tipo nieve en horas de la mañana. El domingo, se prevén lluvias débiles y condiciones de viento, con una máxima de solo 7°C .

en horas de la mañana. El domingo, se prevén lluvias débiles y condiciones de viento, con una máxima de solo . Punta Arenas: La capital regional de Magallanes tendrá precipitaciones débiles en horas de la mañana del sábado, aunque también recibirá agua el domingo, manteniendo un ambiente frío con una máxima de 6°C.

¿Qué pasará en Santiago?

En contraste absoluto con el panorama sureño, la Región Metropolitana presentará una jornada más que ideal para actividades al aire libre.

En Santiago, el sábado se espera una máxima de 21°C, con cielos que estarán totalmente despejados todo el día.

El panorama será similar para el domingo que se celebra el Día de la Madre, puesto que estará marcado por un sol radiante y una importante oscilación térmica.

Si bien la mañana estará fría, los termómetros ascenderán rápidamente hasta alcanzar una máxima de 26°C, ofreciendo una tarde cálida y sumamente agradable para los almuerzos y celebraciones familiares.

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