Cadem: Kast sigue bajando en aprobación y un 51% se muestra en desacuerdo con el Plan de Reconstrucción

07 may. 2026 - 21:20 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Cadem difundida este jueves, correspondiente a la segunda semana de mayo, arrojó que el 38% aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast y un 56% la desaprueba. En ambas opciones existió la caída de un punto respecto de la semana anterior.

Plan de Reconstrucción Nacional e impuestos

Un 41% (-6pts) se mostró de acuerdo con el paquete de medidas del Plan de Reconstrucción Nacional, mientras que un 51% (+4pts) dijo estar en desacuerdo con el proyecto.

Sobre sus efectos, el 70% desconfía en que ayudará a mejorar los sueldos; un 69% que logrará reducir el costo de la vida y un 57% que mejorará la situación económica del Estado.

Por otro lado, un 56% de los encuestados no cree que la iniciativa generará más empleos, un 56% que generará más crecimiento económico y un 51% que atraerá más inversión.

Sobre la rebaja de impuestos a las empresas, un 51% prefiere que se mantengan en 27%, sin afectar la recaudación actual y que la economía siga creciendo solo al 2%.

En tanto, un 43% le parece mejor bajar el impuesto corporativo y que el Estado recaude menos recursos en el corto plazo, pero que la economía genere más crecimiento económico en el mediano plazo.

Impacto de las bencinas

Respecto a la crisis de las bencinas, un 75% (-10pts) declaró que le ha impactado mucho o bastante y, entre quienes usan auto de lunes a viernes, un 42% (+18pts) dice que dejará de usarlo y comenzará a utilizar el transporte público u otro medio de transporte.

Además, un 58% (-8pts) de los encuestados afirmó que ha gastado menos en otras cosas para poder pagar el alza de las bencinas.

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