Abre voluntariado para abrazar a bebés en situación de abandono: Revisa los requisitos y fechas del proceso

06 may. 2026 - 15:41 hrs.

¿Qué pasó?

La Fundación Abrázame abrió un nuevo llamado para sumar voluntarios a un programa enfocado en la primera infancia, dirigido a bebés de entre 0 y 3 años que se encuentran bajo cuidado del Estado o en centros de salud.

La organización social anunció la convocatoria para integrar su iniciativa "Abrázame+ Primera Infancia", que busca acompañar a niños que están en hospitales o residencias estatales, brindándoles presencia constante en su día a día.

¿En qué consiste el programa?

La iniciativa apunta a generar vínculos estables entre los niños y un adulto, considerando que muchos de ellos enfrentan la ausencia o inestabilidad de figuras significativas durante una etapa clave en su desarrollo.

Desde Fundación Abrázame explicaron que el acompañamiento no se basa en visitas esporádicas, sino en una relación continua en el tiempo. "No se trata de intervenciones aisladas, sino de presencia constante. Por eso, buscamos evitar la rotación y favorecer relaciones más estables entre niños y adultos", señalaron.

De acuerdo con lo informado, este tipo de vínculo es relevante para favorecer aspectos como la regulación del estrés, el desarrollo cerebral temprano y futuras trayectorias de aprendizaje y salud que marcaran la vida del niño.

Proceso de postulación

La convocatoria considera una charla informativa online obligatoria, que se realizará el martes 13 de mayo a las 20:00 horas a través del canal de YouTube de la Fundación Abrázame.

En esa instancia se entregarán los detalles del proceso y las vías de postulación.

Las personas interesadas pueden acceder al link de la charla inscribiéndose en el sitio web de la Fundación o rellenando este formulario de inscripción, aunque desde la organización precisaron que este paso no constituye una postulación formal.

Quienes sean seleccionados deberán participar en un proceso formativo previo de aproximadamente tres meses antes de comenzar el acompañamiento directo con los niños.

El proceso también contempla evaluaciones psicológicas que se realizarán entre el 25 de mayo y el 5 de junio, con resultados programados para el 12 de junio.

¿Cuáles son los requisitos?