Subsidio de Arriendo: ¿Cuál es el costo máximo del alquiler de la vivienda en la región Metropolitana?

06 may. 2026 - 12:00 hrs.

El Subsidio de Arriendo es un aporte temporal del Estado para familias que pueden pagar una renta mensual, pero que necesitan apoyo para cubrir el costo total, otorgando flexibilidad para mudarse o ahorrar para la vivienda propia.

En la Región Metropolitana, los límites de este beneficio son distintos al resto del país debido al alto costo de vida. Actualmente, tanto el tope del alquiler permitido como el aporte mensual son superiores para facilitar el acceso habitacional.

¿De cuánto debe ser el alquiler en la Región Metropolitana?

Debido a la realidad del mercado inmobiliario en esta zona, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) establece que el valor del arriendo debe ser de 13 UF o menor. También aplica para Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes.

Al mismo tiempo, se fija en 4,9 UF mensuales el monto máximo que entrega el subsidio. En el resto de las comunas del país, estos límites son de 11 UF para el arriendo y 4,2 UF para el pago mensual.

¿Cuál es el monto del Subsidio de Arriendo?

El beneficio contempla un aporte total de 170 UF. Este monto no se entrega de una sola vez, sino que se va consumiendo mes a mes para ayudar a pagar la renta.

Las familias pueden utilizar este saldo cada mes o de forma fragmentada en un plazo máximo de ocho años.

¿Qué necesito para postular al Subsidio de Arriendo?

Para participar en el proceso de selección, los grupos familiares deben acreditar que cumplen con lo siguiente:

Ser mayor de 18 años.

Contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar cédula de identidad para extranjeros.

Postular al menos con el cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. No aplica para mayores de 60 años, quienes pueden postular sin núcleo familiar.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%

Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular, la cual debe estar a nombre de postulantes, cónyuge o conviviente civil.

Tener un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF mensuales. Si el núcleo es mayor a tres personas, el ingreso máximo permitido aumentará en 8 UF por cada miembro adicional.

¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo?

Una vez que se inicie el llamado, los interesados deben enviar su postulación a través del sitio web del Minvu (pulsa aquí). Necesitan tener Clave Única para completar el formulario de postulación y adjuntar los documentos requeridos.

Aquellas personas que no puedan realizar el proceso en línea, tendrán que acudir presencialmente a las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en su región, donde recibirán asistencia para postular.

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