"El agua se va a distribuir en ocho horas": Jaime Leyton revela la cantidad de lluvia proyectada para Santiago

06 may. 2026 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, entregó su reporte este miércoles en Meganoticias Amanece, en el que explicó la cantidad de lluvia que caerá sobre Santiago y la hora en que se estima que el evento culminará.

¿Qué dijo Jaime Leyton?

El experto destacó que "existía una cantidad promedio de hasta 20 milímetros, con una frecuencia de caída de agua por hora de 2,5 milímetros. No es menor la lluvia, porque se ubica en el rango de lo moderado, es decir, en el límite superior de lo normal".

Respecto al tiempo, indicó que se esperan "19°C de máxima. Partimos con 9°C, es decir, habrá un ascenso de 10°C en el transcurso del día. Vamos a tener poquito viento. Lo más importante es el agua que se va a distribuir en ocho horas".

Consultado por lo que sucederá en el sector oriente, detalló que "por la cercanía a la Cordillera. Podrían llegar a 22 milímetros".

¿Hasta qué hora lloverá sobre la capital?

Por otra parte, el meteorólogo puntualizó en la hora de término del evento: "La gran parte de la superficie de Santiago va a terminar su precipitación a las 22:00 horas, ya el resto queda para la Cordillera y Precordillera".

Más adelante, en su reporte en habitual, mencionó que "el viento podría llegar hasta los 32 kilómetros por hora".

El jueves la temperatura máxima disminuirá y llegará a los 16°C, debido a la instalación de una masa de aire frío. El viernes, en tanto, los termómetros alcanzarán los 17°C.

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana?

El fin de semana se prevé un contraste total, ya que el cielo se despejará y el sábado se proyecta una máxima de 19°C, aunque la mañana estará helada, con una mínima de 2°C.

El domingo, justo para el Día de la Madre, el panorama será similar, puesto que los termómetros llegarán a los 22°C, en un día que planea estar totalmente soleado.

Todo sobre Sistema frontal