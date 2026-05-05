Ahora son siete regiones afectadas: Actualizan aviso de tormentas eléctricas con "probabilidad de granizos" a partir de esta noche
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso de "probables tormentas eléctricas" sumando una nueva región a las seis que anteriormente estaban consideradas. El fenómeno, que también afectará a la Región Metropolitana, se debe al ingreso de un sistema frontal a la zona central.
Siete regiones con tormentas eléctricas
El aviso de tormentas eléctricas estará vigente entre la noche de este mismo martes 5 y la madrugada del jueves 7 de mayo en sectores de las regiones del Biobío, Ñuble, Maule, O'Higgins, Metropolitana, Valparaíso y, desde ahora, también parte de Coquimbo.
Se espera que durante estos días no solo se produzcan truenos, rayos y relámpagos, ya que la DMC advirtió que las tormentas vienen acompañadas de la "probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales".
Región de Coquimbo
- Precordillera y valles precordilleranos: Jueves 7.
- Cordillera: Miércoles 6 y jueves 7.
Región de Valparaíso
- Precordillera y valles precordilleranos: Miércoles 6 y jueves 7.
- Cordillera: Miércoles 6 y jueves 7.
Región Metropolitana
- Precordillera: Miércoles 6 y jueves 7.
- Cordillera: Miércoles 6 y jueves 7.
Región de O'Higgins
- Precordillera: Miércoles 6 y jueves 7.
- Cordillera: Miércoles 6 y jueves 7.
Región del Maule
- Precordillera: Miércoles 6.
- Cordillera: Miércoles 6.
Región de Ñuble
- Litoral: Miércoles 6.
- Cordillera Costa: Miércoles 6.
- Valle: Miércoles 6.
- Precordillera: Miércoles 6.
- Cordillera: Miércoles 6.
Región del Biobío
- Litoral: Martes 5 y miércoles 6.
- Cordillera Costa: Martes 5 y miércoles 6.
- Valle: Miércoles 6.
- Precordillera: Miércoles 6.
- Cordillera: Miércoles 6.
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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