Ahora son siete regiones afectadas: Actualizan aviso de tormentas eléctricas con "probabilidad de granizos" a partir de esta noche

05 may. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso de "probables tormentas eléctricas" sumando una nueva región a las seis que anteriormente estaban consideradas. El fenómeno, que también afectará a la Región Metropolitana, se debe al ingreso de un sistema frontal a la zona central.

Siete regiones con tormentas eléctricas

El aviso de tormentas eléctricas estará vigente entre la noche de este mismo martes 5 y la madrugada del jueves 7 de mayo en sectores de las regiones del Biobío, Ñuble, Maule, O'Higgins, Metropolitana, Valparaíso y, desde ahora, también parte de Coquimbo.

Se espera que durante estos días no solo se produzcan truenos, rayos y relámpagos, ya que la DMC advirtió que las tormentas vienen acompañadas de la "probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales".

Región de Coquimbo

Precordillera y valles precordilleranos: Jueves 7 .

. Cordillera: Miércoles 6 y jueves 7.

Región de Valparaíso

Precordillera y valles precordilleranos: Miércoles 6 y jueves 7 .

. Cordillera: Miércoles 6 y jueves 7.

Región Metropolitana

Precordillera: Miércoles 6 y jueves 7 .

. Cordillera: Miércoles 6 y jueves 7.

Región de O'Higgins

Precordillera: Miércoles 6 y jueves 7 .

. Cordillera: Miércoles 6 y jueves 7.

Región del Maule

Precordillera: Miércoles 6 .

. Cordillera: Miércoles 6.

Región de Ñuble

Litoral: Miércoles 6 .

. Cordillera Costa: Miércoles 6 .

. Valle: Miércoles 6 .

. Precordillera: Miércoles 6 .

. Cordillera: Miércoles 6.

Región del Biobío

Litoral: Martes 5 y miércoles 6 .

. Cordillera Costa: Martes 5 y miércoles 6 .

. Valle: Miércoles 6 .

. Precordillera: Miércoles 6 .

. Cordillera: Miércoles 6.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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