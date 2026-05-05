Servicio Meteorológico de la Armada emite aviso de probables nubes convectivas "asociadas a trombas marinas" en tres regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este martes, el Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano, dependiente del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, emitió un aviso de probables nubes convectivas asociadas a trombas marinas para el sector costero de tres regiones del país.
Probables nubes convectivas con trombas marinas
Según informó la institución, se espera que el "posible desarrollo de nubes convectivas, generará condiciones propicias para la formación de trombas marinas" en la zona costera de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.
En concreto, el Servicio Meteorológico de la Armada señaló que este fenómeno podría ocurrir entre las 00:00 horas y las 14:00 horas del miércoles 6 de mayo.Ir a la siguiente nota
Alerta meteorológica por sistema frontal
Para esta misma zona del país, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta asociada al sistema frontal, la que hace referencia a rachas de viento de hasta 80 km/h.
La advertencia del organismo es sobre "viento moderado a fuerte" debido a un "jet de bajo nivel asociado a paso de sistema frontal" que afectará entre la noche de este martes 5 y la madrugada del miércoles 6 de mayo a sectores de Ñuble y Biobío.
Región de Ñuble
- Litoral: 40-60/rachas 80 km/h (martes 5) y 40-60/rachas 80 km/h (miércoles 6).
- Cordillera Costa: 40-60/rachas 70 km/h (martes 5) y 40-60/rachas 70 km/h (miércoles 6).
Región del Biobío
- Litoral: 40-60/rachas 80 km/h (martes 5) y 40-60/rachas 80 km/h (miércoles 6).
- Cordillera Costa: 40-60/rachas 70 km/h (martes 5) y 40-60/rachas 70 km/h (miércoles 6).
- Valle: 40-60/rachas 70 km/h (martes 5) y 40-60/rachas 70 km/h (miércoles 6).
Para la misma zona también, la DMC mantiene vigentes avisos por tormentas eléctricas en la costa de Ñuble y Biobío, rachas de viento de hasta 60 km/h en la zona costera entre el Maule y Biobío, además de lluvias de hasta 35 mm en la misma zona litoral.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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