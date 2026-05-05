Lo fue a buscar Cathy Barriga: Así abandonó Joaquín Lavín León el Centro de Justicia tras segunda jornada de formalización

05 may. 2026 - 16:42 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, se desarrolló la segunda jornada de formalización contra el exdiputado Joaquín Lavín León, a quien se le están imputando delitos tributarios y de falsificación de instrumento público.

A raíz de los antecedentes que se expusieron, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el excongresista.

Cathy Barriga fue a buscar a Lavín

Una vez que finalizó la audiencia, Joaquín Lavín León abandonó el Centro de Justicia, mostrando una actitud calmada frente a los medios de comunicación.

"Fue una jornada extensa y estamos esperando que llegue el momento de poder hablar", dijo el exdiputado, recalcando que se siente tranquilo frente al caso.

Sobre la solicitud de prisión preventiva que anunció la Fiscalía, Joaquín Lavín León reconoció que "eso lo habían anunciado, es lo que esperábamos. Está bien, es parte de lo que tiene que hacer el Ministerio Público".

Uno de los momentos que más llamó la atención fue que la esposa y exacaldesa de Maipú, Cathy Barriga, fue a buscar en auto al exdiputado al Centro de Justicia. Barriga no entregó ninguna declaración a los medios presentes.

La formalización del exdiputado continuará este miércoles a las 09:00 horas, instancia en la que expondrán el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú .

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