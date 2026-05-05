Willy Sabor lanza duras acusaciones hacia Francisco Kaminski en medio de su conflicto con la ley

05 may. 2026 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la polémica que involucra a Francisco Kaminski por su presunta vinculación con el caso "Rey David", una red que utilizaba empresas de fachada para la comercialización de automóviles, el periodista ha seguido siendo tema de conversación en distintos espacios televisivos.

El episodio más reciente vino de la mano de Willy Sabor, quien abordó la situación en Canal 13, y recordó antiguas diferencias con el comunicador lanzando duras críticas en pantalla, a partir de su experiencia cuando ambos trabajaban en radio.

"Les voy a decir una cosa: este tipo es mentiroso. Todo lo que dice, que no está acá, no está allá… Él está en todos lados; es un tránsfuga, absolutamente", expresó Willy Sabor.

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Conflictos previos entre Willy Sabor y Kaminsky

Según relató, el origen de las tensiones se remonta a la época en que ambos trabajaban en emisoras radiales distintas, instancia en la que Kaminski habría intentado captar auspiciadores que ya estaban asociados al espacio de Willy Sabor.

Él sostuvo que fueron los propios dueños de las marcas quienes le informaron sobre estos intentos, lo que habría generado el conflicto entre ambos. Estas declaraciones se suman a intervenciones previas en las que ya había mencionado este conflicto, incluyendo comentarios realizados en agosto de 2024, los que en su momento generaron respuesta por parte de Kaminski.

Durante la conversación, también abordó su desacuerdo con afirmaciones que, según indicó, Kaminski habría realizado en otras ocasiones sobre su propio reconocimiento en televisión.

Al respecto, señaló que Kaminski solía mencionarle reiteradamente que había obtenido un Copihue de Oro por sobre él, aunque aseguró que esa versión no se ajusta a lo que realmente ocurrió.

“Que me importa a mí esa h.... De los pocos Copihue que se ha ganado, se lo regaló su amigo. Sergio Marabolí (exdirector de La Cuarta) se los regaló. Tengo diez y me los dio la gente. Ni siquiera los limpio porque brillan solitos”, afirmó Willy Sabor.

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