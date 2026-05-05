"Me siento vacío y desgarrado": Muere padre de reconocido comediante chileno

05 may. 2026 - 15:51 hrs.

El comediante chileno Eduardo Ramírez Leal, mejor conocido como KakoAmedia, compartió en sus redes sociales una triste noticia que conmovió a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, el standupero informó el fallecimiento de su padre, dedicándole un mensaje cargado de emoción.

"Me siento vacío y desgarrado"

"Quiero comunicarles que lamentablemente mi viejo partió hoy", escribió este martes junto a una fotografía en la que aparece abrazado a él.

En la misma publicación, agregó: "Por favor manden sus bendiciones y buenas vibras para mi familia, la gente que lo conoció sabe que fue un hombre valioso, soy lo que soy gracias a él".

Sin embargo, fue el cierre del mensaje el que más impactó a sus seguidores: "Te amo papito, me siento vacío y desgarrado, no lo puedo aceptar".

El apoyo de sus colegas

Tras la publicación, el comediante recibió múltiples mensajes de apoyo, tanto de seguidores como de colegas del mundo del humor.

"Abrazo Kako para ti y tu familia. Mucha fuerza en este momento triste", escribió Lucho Miranda en los comentarios.

Por su parte, Beno Espinosa puso: "Qué pena amigo. Tu papá será muy recordado por su sentido del humor".

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