¿Qué pasa con Nelson Acosta? El conflicto familiar que enfrenta a sus hijos por su cuidado y bienes

05 may. 2026 - 09:47 hrs.

Una delicada situación familiar atraviesa el exentrenador Nelson Acosta (81), luego de que su hija, Silvana, expusiera públicamente las dificultades que enfrenta para hacerse cargo de su padre, quien padece Alzheimer desde 2017.

A través de un video difundido en redes sociales, la mujer dio a conocer los problemas económicos y administrativos que han surgido en torno al cuidado del exdirector técnico de la Selección Chilena, lo que dejó al descubierto una disputa legal con sus hermanos.

La disputa por su cuidado

Silvana Acosta fue designada como curadora de su padre, figura legal que permite administrar sus bienes y tomar decisiones en su nombre, a causa de la enfermedad que padece "Don Nelson".

Sin embargo, esta decisión fue apelada por sus hermanos, Damián y Julio César, lo que ha generado un conflicto judicial desde 2023 que aún no tiene solución, según publicó Las Últimas Noticias.

Mientras se resuelve la disputa legal, el tribunal designó un curador externo para el ex DT uruguayo, lo que fue cuestionado en tribunales por la defensa de Damián Acosta, quien alegó que es el único de los hijos que siempre ha estado a cargo de su padre, con quien vive en la comuna de San Vicente.

En tanto, la defensa de Silvana argumentó que los hermanos no tienen certificados de nacimiento compatibles con la legislación chilena por no estar nacionalizados. Además, la posesión efectiva de la madre de los tres hermanos solo la menciona a ella y a Nelson Acosta en calidad de herederos.

Las dificultades que expuso su hija

En su testimonio, Silvana aseguró que actualmente existen trabas para acceder a los recursos necesarios para el cuidado de su padre, ya que estarían bloqueados a causa del conflicto judicial.

"Necesitamos imperiosamente traer a papá a Santiago porque su manejo se ha hecho muy complejo. No puede seguir en su casa en el campo porque San Vicente (de Tagua Tagua) no cuenta con las necesidades que mi papá tiene", afirmó.

Incluso, reveló que tuvo que pedir un crédito para solventar los gastos médicos de su padre, pese a que el exentrenador tiene los recursos suficientes.

"El 5 de abril del año 2025, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua decretó que mi papá necesita cuidados y protección y conminó al tribunal de San Vicente de Tagua Tagua a que agilizara los procesos para obtenerlos. Más de un año después, esto no ha sucedido, incluso estamos peor", cerró.

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