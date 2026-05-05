Sueldo mínimo en Chile: Esta es el alza que propone el Gobierno a partir de mayo

05 may. 2026 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Hacienda ingresó el lunes el proyecto de ley para reajustar el salario mínimo en Chile. La iniciativa comenzará su tramitación en la Cámara de Diputados y divide el alza en dos etapas, algo que no estaba contemplado en el anuncio original del gobierno.

La propuesta llega al Congreso, pese a que no se alcanzó un acuerdo con la CUT, que proponía que el sueldo mínimo subiera en $108 mil.

¿Cuánto subiría el sueldo mínimo?

El salario mínimo pasaría de los actuales $539.000 a $546.546, lo que equivale a un alza de 1,4%, en línea con la variación acumulada del IPC entre enero y marzo de 2026.

De esta manera, la medida contempla un aumento de $7.546 mensuales a partir de este mes de mayo, cifra que posteriormente en enero de 2027 volvería a subir.

El objetivo, según el propio proyecto de Hacienda, es "mantener el poder adquisitivo de las familias" sin poner en riesgo el empleo formal ni la sostenibilidad de las pequeñas empresas.

¿A cuánto subiría en 2027?

El gobierno optó por dividir el reajuste en dos etapas. La segunda alza llegaría en enero de 2027, cuando el sueldo mínimo se reajuste nuevamente conforme a la variación acumulada del IPC entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2026.

Si se cumplen las proyecciones del Banco Central, esa segunda alza sería de aproximadamente un 2,6%, lo que permitiría que la cifra alcance alrededor de $560.000.

El desempleo, el gran argumento del Ejecutivo

El gobierno respaldó su propuesta en las cifras de desocupación del país. Según la Encuesta Nacional de Empleo del INE del trimestre enero-marzo 2026, la tasa de desempleo se ubica en 8,9%, acumulando 39 meses consecutivos por sobre el 8%, lo que posiciona a Chile entre los países con mayor desempleo dentro de la OCDE.

El proyecto señala que el reajuste busca "conciliar la necesaria protección del poder adquisitivo de los trabajadores con la preservación del empleo formal, el fortalecimiento de las oportunidades laborales y la sostenibilidad de las empresas de menor tamaño".

¿Y para 2027?

El proyecto establece que a más tardar en junio de 2027, el Presidente deberá enviar al Congreso una nueva propuesta de reajuste que comenzaría a regir desde el 1 de julio de 2027, para lo cual deberá consultar al Consejo Superior Laboral.

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