Se retomaron las conversaciones por reajuste del sueldo mínimo: Esta es la Petición de la CUT al gobierno

28 abr. 2026 - 16:59 hrs.

¿Qué pasó?

Las conversaciones entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) continúan en el marco de la definición de un nuevo reajuste del salario mínimo. Autoridades del Ejecutivo y representantes sindicales retomaron el diálogo con el fin de avanzar en un acuerdo antes de la fecha límite establecida.

El encuentro se desarrolla en un contexto en que el actual sueldo mínimo alcanza los 539 mil pesos, cifra que debe ser actualizada en los próximos días.

La definición del nuevo monto debe concretarse antes del 1 de mayo, coincidiendo con la conmemoración del Día del Trabajador, instancia en la que además se contemplan ajustes a beneficios como la asignación familiar, maternal y el subsidio familiar

¿Cuál es la petición de la CUT al Gobierno?

El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, planteó que la propuesta busca que los trabajadores obtengan un aumento efectivo en su poder adquisitivo. Según explicó, la intención es compensar las pérdidas derivadas del incremento en el costo de la vida, particularmente por el alza de los combustibles.

El dirigente señaló que existe distancia con la postura del Gobierno, ya que el Ejecutivo estaría enfocando la discusión en efectos de mediano y largo plazo, especialmente en materia de generación de empleo. En contraste, la organización sindical apunta a resultados inmediatos en los ingresos de los trabajadores.

"Este año, el coste de la vida para las y los trabajadores, y para los ciudadanos, es más caro. Conversaremos el 2027, el 2028, según sean las realidades, pero hoy día le pedimos a los ministros que vean la realidad", sentenció.

Postura del Gobierno

Desde el Gobierno, el ministro del Trabajo, Nicolás Rau asegura que un aumento en las remuneraciones podría tener implicaciones en otros objetivos económicos, sugiriendo que un reajuste salarial podría afectar metas relacionadas con el empleo, lo que forma parte de los elementos considerados en la negociación.

En la misma línea, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rossende, entregó su opinión personal a La Tercera e hizo un llamado a mantener una visión realista respecto de las cifras que se definan.

"Es importante que el mundo de los trabajadores, de los empleadores y el Ejecutivo tengamos esta conversación, pero una conversación aterrizada a la realidad que tenemos hoy día", declaró, agregando que aunque la CUT no ha dicho cuáles son sus expectativas, considera "que (el reajuste) debiese ser en torno al IPC".

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