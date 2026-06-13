Así será el nuevo Puente Esmeralda de Concepción: Contará con ciclovía y una prolongación elevada de Parque Ecuador

13 jun. 2026 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

Dentro de la infraestructura dañada por el terremoto de 2010 en la región del Biobío se encuentra el Puente Esmeralda de Concepción, un viaducto construido en los años 50 del siglo pasado que conecta el sector de la costanera con las avenidas Pedro de Valdivia y Víctor Lamas.

Actualmente, el puente sigue operando pese a no cumplir con los estándares de seguridad, por lo que su reposición es una prioridad para la movilidad del Gran Concepción. Así, tras un largo proceso de planificación, las obras del nuevo puente comenzaron finalmente en diciembre de 2024.

El nuevo Puente Esmeralda de Concepción

A través de una inversión de casi $20 mil millones, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) busca desarrollar un proyecto que acoge varias de las necesidades de los habitantes del barrio, al transformar el nuevo puente no solo en un paso vehicular, sino en un hito urbanístico de la ciudad penquista.

El nuevo puente tendrá un ancho de 21 metros, de los cuales solo 7 metros corresponderán a la calzada vehicular de dos pistas. Los otros 14 metros corresponden a una vereda de 3,5 metros en el lado norte, además de una ciclovía y la proyección elevada del Parque Ecuador por el lado sur de la calzada.

Hasta ahora esta obra pública lleva un considerable avance, alcanzando ya el importante hito de la colocación de las primeras vigas que atraviesan las vías férreas, la avenida Padre Alberto Hurtado y la futura prolongación de la calle Arrau Méndez.

¿Cuándo estará listo el Puente Esmeralda?

El cronograma inicial indicaba que el puente sería puesto en servicio en 2027; sin embargo, el proyecto sufrió un grave revés a inicios de mayo, cuando el Minvu decidió liquidar los contratos de la empresa española Tapusa S.A. debido a varios incumplimientos.

Además del Puente Esmeralda, en el Gran Concepción también se vieron afectadas las obras del Puente Perales y el Eje Colón, las que se suman a otros proyectos que la constructora desarrollaba en las regiones de Antofagasta, O'Higgins y Ñuble.

Ante esta situación, desde el Minvu indicaron que se cobrarán las boletas de garantía para responder a las deudas previsionales y salariales con los trabajadores, mientras se trabaja en la relicitación de las obras que se deberían retomar en el mes de noviembre.

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