Los megaproyectos que van a cambiar Chile en los próximos años: estado actual y cómo avanzan

07 jun. 2026 - 20:22 hrs.

Chile tiene en construcción o en planificación avanzada una serie de obras de infraestructura que van a modificar la forma en que el país se conecta, se mueve y se desarrolla. Algunos proyectos están en etapa final.

Otros recién empiezan. Todos tienen en común que afectarán la vida cotidiana de millones de personas.

Puente Chacao

La conectividad del sur de Chile vive jornadas clave. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó que la pila norte del Puente Chacao ha alcanzado un 98% de avance general, entrando de lleno en la etapa final de hormigonado de sus elevaciones.

Este logro representa uno de los hitos estructurales más significativos en el desarrollo de la megaobra que unirá definitivamente la Isla Grande de Chiloé con el continente. Ver detalle.

Túnel de Agua Negra

Esta megaobra conectará Chile y Argentina a través de la cordillera de los Andes en la Región de Coquimbo, los 365 días del año. El paso actual se cierra varios meses por nieve. El túnel, de más de 13 kilómetros, permitirá el tránsito permanente de personas y mercancías, con un impacto relevante en el comercio y el turismo de la zona. Ver detalle.

Expansión del Metro de Valparaíso

El Metro de Valparaíso proyecta extender su red hacia comunas del interior de la región, incluyendo Quilpué y La Calera, reduciendo la dependencia del automóvil en una de las zonas de mayor crecimiento urbano del país. El recorrido agregaría varias estaciones nuevas y conexiones con el sistema de buses existente. Ver detalle.

Teleférico Bicentenario

Este proyecto considera la construcción de un Transporte Público, un teleférico, con una línea de 3,2 km que comienza sobre el Canal San Carlos, entre las Avenidas Nueva Tobalaba y Nueva Tajamar, ubicado aproximadamente a 250 metros de la estación de Metro Tobalaba, en la comuna de Providencia. Luego avanza hacia el Parque Metropolitano para conectar a continuación con Ciudad Empresarial, en la comuna de Huechuraba.

La infraestructura constará de cabinas para 10 personas, montadas sobre cables que tendrán una frecuencia cada 12 segundos y con una estimación de 3.000 pasajeros/hora por sentido. Ver detalle.

Nuevo centro comercial

El brazo de centros comerciales de Grupo Falabella podría tener un nuevo destino en la Región Metropolitana, ya que Mallplaza estaría evaluando desarrollar un proyecto en el sector de Piedra Roja, ubicado en Chicureo, sector de la comuna de Colina.

Túnel súbmarino en el estrecho de Magallanes

Durante años fue una idea que parecía demasiado ambiciosa para el extremo sur del país. Un túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes, capaz de unir el continente con Tierra del Fuego y reemplazar el histórico cruce en barcaza, sonaba más cercano a un proyecto de largo plazo que a una posibilidad concreta.

Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar y hoy la discusión ya no gira solo en torno al costo, sino a una pregunta más concreta: ¿realmente se puede construir? Ver detalle

Nuevas autopistas

La autopista Américo Vespucio Oriente II (AVO II) es uno de los proyectos viales más importantes que se construyen actualmente en la ciudad de Santiago, ya que sus 5,2 km de extensión cerrarán definitivamente este anillo vial en estándar de autopista.

El miércoles recién pasado, el proyecto vivió uno de sus hitos más importantes, ya que en dicha jornada el Presidente José Antonio Kast y el biministro Louis de Grange encabezaron la unión de túneles entre AVO II y la carretera ya en funcionamiento Américo Vespucio Oriente I (AVO I). Ver detalle.

Los cambios que trae la "Autopista del Sol"

En el marco de la segunda concesión de la Ruta 78, la autopista que une Santiago con San Antonio se apronta a una serie de obras que buscan mejorar su capacidad vial, considerando el intenso tráfico de carga y el mayor flujo en tránsito que significará el megapuerto exterior.

Atendiendo este último punto, uno de los cambios más destacados es el proyecto "Ruta 78–Fase 1: Acceso Sur a San Antonio" con el cual se modificará la entrada al puerto más importante del país a través de la ampliación de pistas y la reorganización de los enlaces con otras rutas.

¿Cuál es el más importante?

Depende del punto de vista. Para la conectividad internacional, el Túnel de Agua Negra y el Tren Bioceánico son transformadores. Para la movilidad urbana, la expansión del Metro es la que tiene mayor impacto en el día a día. Para el desarrollo local, cada proyecto representa empleos, contratos y dinamismo económico en su zona de influencia.

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