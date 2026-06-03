Presidente Kast participa de unión de túneles de autopistas AVO I y AVO II: Obras terminarán en diciembre de 2028

03 jun. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó este miércoles el hito de conexión entre los túneles de las autopistas Américo Vespucio Oriente I (AVO I) y Américo Vespucio Oriente II (AVO II), una obra considerada clave para completar el anillo vial de Américo Vespucio y fortalecer la conectividad del Gran Santiago.

Durante la actividad, el Mandatario destacó la importancia de esta infraestructura para mejorar la calidad de vida de millones de personas que diariamente se desplazan por la capital. La conexión entre ambos proyectos permitirá cerrar el anillo vial con estándar de autopista, integrando los sectores norte y sur de la ciudad mediante una red de transporte más eficiente, moderna y segura.

La ceremonia contó con la participación del biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange; el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios; y el gerente general del Grupo Costanera, Diego Savino.

Proyecto AVO II conectará cuatro comunas de Santiago

La iniciativa AVO II se desarrolla principalmente bajo la faja fiscal de Américo Vespucio y avenida Ossa, atravesando las comunas de La Reina, Ñuñoa, Macul y Peñalolén.

El proyecto contempla una extensión aproximada de 5,2 kilómetros y forma parte del Plan Maestro de Transporte de la Región Metropolitana.

Las obras consideran la construcción de dos túneles independientes de 4,8 kilómetros cada uno, con tres pistas por sentido. La infraestructura se emplaza entre 23 y 54 metros de profundidad, bajo la Línea 4 del Metro de Santiago.

Además, permitirá velocidades de circulación de hasta 100 kilómetros por hora e incorporará cavernas de cuatro pistas en los sectores de aceleración y desaceleración para optimizar el flujo vehicular.

Gobierno

Obras alcanzan cerca del 35% de avance

De acuerdo con las cifras entregadas durante la actividad, a abril de 2026 el proyecto registra un avance de 34,91%.

Actualmente, las obras cuentan con un equipo de 1.460 trabajadores, de los cuales 110 son mujeres. La fecha estimada de término de la construcción está fijada para diciembre de 2028.

La futura infraestructura beneficiará directamente a cerca de 660.000 habitantes de las comunas de La Reina, Peñalolén, Ñuñoa y Macul.

Asimismo, permitirá mejorar las condiciones de circulación para miles de vehículos que actualmente utilizan las vías de superficie, contribuyendo a reducir tiempos de viaje y descongestionar importantes ejes urbanos de la capital.

El proyecto también contempla una serie de mejoras urbanas, entre ellas la construcción de parques, áreas de paisajismo, ciclovías, equipamiento comunitario y la optimización de las vías existentes.

Proyecto incluye medidas ambientales y patrimoniales

En materia ambiental y patrimonial, las obras continúan desarrollando medidas de mitigación y gestión conforme a la normativa vigente.

Entre ellas se incluyen trabajos de rescate, conservación y análisis de hallazgos arqueológicos detectados durante la ejecución del proyecto.