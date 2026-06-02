Congreso aprueba y despacha a ley el proyecto "Escuelas Protegidas" : ¿En qué consiste?

02 jun. 2026 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes la Cámara de Diputados aprobó las indicaciones del Senado y despachó a Ley el proyecto que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, iniciativa conocida como "Escuelas protegidas" y que tomó mayor relevancia tras el lamentable hecho que ocurrió en Calama, en el que una inspectora fue atacada por un alumno, hecho que le provocó la muerte.

El proyecto fue aprobado por 105 votos a favor y 46 en contra.

¿En qué consiste el proyecto?

La iniciativa contempla medidas como la revisión de mochilas, sanciones por interrumpir clases y un nuevo requisito para acceder a la gratuidad, entre otras disposiciones.

Sin embargo, durante su tramitación en el Senado, el cambio principal fue que la revisión de las mochilas se debe hacer con reconocimiento de revisión amplio y no en una sala privada. Por otro lado, no se reguló la expulsión de estudiantes.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, dijo: "La idea es que los colegios puedan implementar esto cuanto antes (...). En el Senado se le hicieron algunos cambios, que lo que buscaron fue atender algunas aprensiones legítimas que había, pero la esencia de esta iniciativa no ha cambiado, sigue cumpliendo su propósito".

Sobre la posible pérdida de la gratuidad, la secretaria de Estado expresó: "La idea es que quienes cometan delitos en el contexto educativo, ya sea contra la vida o la propiedad, queden inhabilitados de poder acceder al beneficio de la gratuidad; eso no implica que no van a poder ingresar a la educación superior".

Algunos parlamentos anunciaron reserva de constitucionalidad por el proyecto, ante lo cual la ministra Arzola señaló: "Estamos tranquilos".

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