Bono por hijo de $30 mil: Gobierno aclara quiénes podrán recibirlo y cómo se accederá al beneficio

01 jun. 2026 - 15:18 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la Cuenta Pública, el Gobierno anunció un nuevo bono por hijo que busca entregar un apoyo económico a las familias con niños y niñas, en medio del aumento del costo de la vida que enfrentan muchos hogares del país.

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, entregó detalles preliminares sobre esta iniciativa, que será presentada mediante un proyecto de ley y que contempla un pago único de $30.000 por cada niño beneficiario.

"Sabemos que las familias hoy día tienen un costo de vida muy elevado, más aún quienes tienen niños", señaló la ministra.

¿Quiénes recibirían el bono por hijo?

De acuerdo con lo informado por la secretaria de Estado, el beneficio está pensado para las familias con niños de entre 0 y 13 años, quienes recibirían un pago por cada hijo que cumpla con los requisitos que serán definidos en el proyecto de ley.

"Es una ayuda de una vez de 30.000 pesos por niño, y consideramos que es algo positivo, porque hoy día tenemos una deuda con la infancia, tenemos una deuda también con apoyar a quienes están criando, a las madres, a los padres", sostuvo.

¿Cómo se podrá acceder al beneficio?

Por ahora, el Ejecutivo no ha entregado detalles sobre postulaciones, requisitos específicos o mecanismos de pago, ya que la medida debe ingresar primero al Congreso para iniciar su tramitación legislativa.

La ministra indicó que los detalles serán dados a conocer cuando se presente formalmente el proyecto.

"Va a presentarse en las próximas semanas al Congreso. Como es una ley, no podemos estimar claramente los plazos, pero sabemos que tenemos que llegar de forma oportuna a las familias, por lo que actuaremos con la mayor energía para lograr los resultados lo antes posible".

¿Cuándo podría comenzar a pagarse?

Respecto a los plazos, el Gobierno aseguró que buscará acelerar la discusión legislativa para que la ayuda llegue lo antes posible a las familias.

"Queremos darle suma urgencia", afirmó la ministra, aunque aclaró que, al depender de la aprobación del Congreso, todavía no existe una fecha definida para el inicio de los pagos.

La autoridad destacó que esta medida forma parte de una serie de iniciativas orientadas a fortalecer el apoyo a las familias y a la infancia.

"Sabemos que en la infancia hay una deuda, vuelvo a decir, con lo que este es un primer paso. Si el país vuelve a crecer, si también tenemos mayores empleos, vamos a poder ir con mayores políticas", cerró.