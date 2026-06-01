Kast adelanta creación del "Registro de Vándalos e Incivilidades": "Dará lugar a la pérdida de beneficios sociales"

01 jun. 2026 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

La seguridad fue uno de los temas centrales de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, por lo que aprovechó su alocución ante el Congreso Nacional para anunciar importantes proyectos, siendo uno de ellos el "Registro de Vándalos e Incivilidades".

¿En qué consiste el "Registro de Vándalos e Incivilidades"?

El Mandatario explicó: "No basta con combatir el crimen organizado y la delincuencia, sino también, proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural, que alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública".

En su discurso, el Presidente Kast confirmó que en los próximos días se ingresará el proyecto para crear el "Registro de Vándalos e Inicivilidades".

De acuerdo con el Mandatario "este registro permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra Carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, respondan por sus hechos".

"Quienes cometan algunas de estas conductas, perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal o el subsidio de arriendo", recalcó Kast.

¿Qué hechos pueden ser catalogados como "incivilidades"?

En otro punto, el Mandatario señaló que hay conductas que no son constitutivas de delito, pero que serán calificadas como invibilidades, tales como "la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública, los rayados sin autorización a la propiedad pública y privada, o la destrucción de equipamiento comunitario", dijo el Jefe de Estado.

"Estas conductas también darán lugar a la pérdida de beneficios sociales", concluyó el Presidente Kast.

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