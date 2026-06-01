Presidente Kast anuncia aplicación del "Plan de Intervención Barrial Intensivo" para mejorar seguridad en 50 barrios críticos

01 jun. 2026 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast entregó su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, en la que uno de los focos principales fue la seguridad. De hecho, el Mandatario anunció que en las próximas semanas se desplegará el "Plan de Intervención Barrial Intensivo".

¿Qué dijo el Presidente Kast?

El Mandatario dijo que la iniciativa "articulará las capacidades del Estado en inicialmente 50 barrios críticos. En esos 50 barrios críticos vamos a mostrar la verdadera potencia y la fuerza del Estado".

"Una vez que vayamos recuperando un barrio, vamos a ir por el otro. En cada uno de esos barrios habrá un copamiento policial dirigido concretamente. Habrán patrullajes preventivos y operativos focalizados contra los mercados ilícitos y contra el crimen organizado", cerró el Presidente Kast.

Por último, el Mandatario hizo un llamado al Congreso Nacional, en el que se necesitará su apoyo para hacer algunas modificaciones legales.

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