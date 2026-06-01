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URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Especial Cuenta Pública

Nacional

Video muestra cómo se entonó el himno nacional en la primera Cuenta Pública del Presidente Kast

Antes de las 12:00 horas, el Presidente José Antonio Kast hizo ingreso al Salón de Honor del Congreso Nacional para entregar su primera Cuenta Pública, la que ha suscitado el interés del mundo político y de la ciudadanía, pues se esperan importantes anuncios en temas como seguridad y economía.

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Como es tradición en este acto republicano, se entonó el himno nacional antes de dar inicio a la sesión, el que fue cantado por todos los asistentes. 

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