Video muestra cómo se entonó el himno nacional en la primera Cuenta Pública del Presidente Kast
Antes de las 12:00 horas, el Presidente José Antonio Kast hizo ingreso al Salón de Honor del Congreso Nacional para entregar su primera Cuenta Pública, la que ha suscitado el interés del mundo político y de la ciudadanía, pues se esperan importantes anuncios en temas como seguridad y economía.
Como es tradición en este acto republicano, se entonó el himno nacional antes de dar inicio a la sesión, el que fue cantado por todos los asistentes.
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