Video muestra cómo se entonó el himno nacional en la primera Cuenta Pública del Presidente Kast

01 jun. 2026 - 12:11 hrs.

Antes de las 12:00 horas, el Presidente José Antonio Kast hizo ingreso al Salón de Honor del Congreso Nacional para entregar su primera Cuenta Pública, la que ha suscitado el interés del mundo político y de la ciudadanía, pues se esperan importantes anuncios en temas como seguridad y economía.

Como es tradición en este acto republicano, se entonó el himno nacional antes de dar inicio a la sesión, el que fue cantado por todos los asistentes.

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