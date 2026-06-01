Video muestra al Presidente Kast arriba del Ford Galaxie a minutos de dar su primera Cuenta Pública

01 jun. 2026 - 11:53 hrs.

¿Qué pasó?

A pocos minutos de que el Presidente José Antonio Kast entregue su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el Mandatario vivió uno de los momentos más icónicos de la jornada: se subió al Ford Galaxie.

El Jefe de Estado fue trasladado hasta el Congreso Nacional en el histórico automóvil, en un recorrido que no supera las tres cuadras.

¿Quién acompañó a Kast en el Ford Galaxie?

Como es tradición, el Presidente Kast fue acompañado en el Ford Galaxie por su biministro del Interior y Vocero de Gobierno, Claudio Alvarado.

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