Video muestra al Presidente Kast arriba del Ford Galaxie a minutos de dar su primera Cuenta Pública
¿Qué pasó?
A pocos minutos de que el Presidente José Antonio Kast entregue su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el Mandatario vivió uno de los momentos más icónicos de la jornada: se subió al Ford Galaxie.
El Jefe de Estado fue trasladado hasta el Congreso Nacional en el histórico automóvil, en un recorrido que no supera las tres cuadras.
¿Quién acompañó a Kast en el Ford Galaxie?
Como es tradición, el Presidente Kast fue acompañado en el Ford Galaxie por su biministro del Interior y Vocero de Gobierno, Claudio Alvarado.
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