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URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Especial Cuenta Pública

Nacional

Video muestra al Presidente Kast arriba del Ford Galaxie a minutos de dar su primera Cuenta Pública

¿Qué pasó? 

A pocos minutos de que el Presidente José Antonio Kast entregue su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el Mandatario vivió uno de los momentos más icónicos de la jornada: se subió al Ford Galaxie

El Jefe de Estado fue trasladado hasta el Congreso Nacional en el histórico automóvil, en un recorrido que no supera las tres cuadras. 

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¿Quién acompañó a Kast en el Ford Galaxie?

Como es tradición, el Presidente Kast fue acompañado en el Ford Galaxie por su biministro del Interior y Vocero de Gobierno, Claudio Alvarado.

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