Cadem: 59% espera "medidas para bajar el costo de vida de las familias" en la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast

31 may. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 31 de mayo se enfocó —entre otros temas— en la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, consultando sobre cuáles deberían ser las principales medidas que anuncie este lunes el mandatario durante su discurso ante el Congreso Nacional.

Prioridades de la ciudadanía de cara a la Cuenta Pública

Respecto a la principal medida que debería anunciar el Presidente en cuanto a la seguridad, el "Top 3" de los encuestados fue "Endurecer penas contra el crimen organizado", con un 36%; "Recuperar barrios tomados por el narcotráfico y el crimen organizado", con un 33%; y "Reformar el sistema judicial" y "Aumentar dotación, equipamiento y respaldo a Carabinberos y PDI", ambas con un 31%.

Sobre la inmigración, las tres prioridades que espera escuchar la ciudadanía son: "Eliminar beneficios para inmigrantes en situación irregular", con un 41%; "Expulsar con mayor rapidez a inmigrantes ilegales", con 36%; y "Reforzar la coordinación entre policías, Fuerzas Armadas y servicios migratorios" y "Convertir en delito el ingreso irregular a Chile", las dos con un 31%.

En tanto, "Impulsar medidas para bajar el costo de vida de las familias" (59%), "Reducir el gasto público y ordenar las finanzas del Estado" (30%) y "Atraer inversión extranjera y dar mayor certeza jurídica a grandes proyectos" (22%) fueron los tres anuncios que más se esperan respecto a la economía.

Sobre la salud, los entrevistados por Cadem señalaron que "Reducir listas de espera para especialistas y cirugías" (45%), "Fortalecer consultorios y atención primaria" (41%) y "Usar convenios con privados para atender pacientes Fonasa" (27%) son las medidas que más les interesarían.

Finalmente, la última temática consultada fue educación, en donde el podio de prioridades para los ciudadanos fue "Terminar con la 'tómbola' del Sistema de Admisión Escolar" (48%), "Fortalecer la autoridad de directores y profesores" (36%) y "Ampliar sala cuna y educación inicial" (27%).

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 156 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 90,2% al cumplirse una cuota de 1.001 casos de un total de 1.110 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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