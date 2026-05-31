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Videos muestran el momento en que se registró el temblor de 6.0 en la zona central del país

¿Qué pasó?

Esta tarde se registró un temblor de 6.0 en la zona central del país, información que fue confirmada por el Centro Sismológico Nacional.

Luego de unos pocos minutos, el SHOA descartó un tsunami en las costas de Chile.

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Hasta el momento, el Centro Sismológico Nacional ha reportado dos réplicas del primer movimiento telúrico. La primera de 4,5 también en Quintero y el segundo en Valparaíso, esta vez de 5,2.

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