Fuerte temblor se registra en la zona central del país: Conoce su epicentro
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, a las 17:34 horas, un temblor de magnitud 6.0 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 23 km al oeste de Quinteros, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 30 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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