Temblor de 6.0 en la zona central del país: Sismología reporta serie de réplicas
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo se registró un fuerte temblor en la región de Valparaíso, alcanzando una magnitud de 6.0 a las 17:34 horas.
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 23 km al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 30 km.
Se registran réplicas
De acuerdo a los datos entregados por el Centro Sismológico Nacional, la primera réplica registró una magnitud de 4.5 grados con un epicentro a 17 km al oeste de Quintero a las 17:46.Ir a la siguiente nota
La segunda réplica de mayor magnitud alcanzó los 5.0 grados, y tuvo un epicentro a 32 kilómetros al noroeste de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 17:52 horas.
La tercera réplica se registró a las 18:09 horas con una magnitud de 4.0, con un epicentro a 14 km al oeste de Quintero, con una profundidad de 26 km
La última réplica registrada tuvo una magnitud de 3.7 grados con epicentro a 46 km al noroeste de Quintero, con una profundidad de 26 km a las 18:14 horas.
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