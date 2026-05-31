Temblor de 6.0 en la zona central del país: Sismología reporta serie de réplicas

31 may. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo se registró un fuerte temblor en la región de Valparaíso, alcanzando una magnitud de 6.0 a las 17:34 horas.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 23 km al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 30 km.

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Se registran réplicas

De acuerdo a los datos entregados por el Centro Sismológico Nacional, la primera réplica registró una magnitud de 4.5 grados con un epicentro a 17 km al oeste de Quintero a las 17:46.

La segunda réplica de mayor magnitud alcanzó los 5.0 grados, y tuvo un epicentro a 32 kilómetros al noroeste de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 17:52 horas.

La tercera réplica se registró a las 18:09 horas con una magnitud de 4.0, con un epicentro a 14 km al oeste de Quintero, con una profundidad de 26 km

La última réplica registrada tuvo una magnitud de 3.7 grados con epicentro a 46 km al noroeste de Quintero, con una profundidad de 26 km a las 18:14 horas.