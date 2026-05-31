"Despejar vías y asegurar muebles u objetos que puedan caer": Experto hace llamado tras temblor de 6.0 en la zona central

31 may. 2026 - 19:23 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el sismo de magnitud 6.0 registrado la tarde de este domingo en la región de Valparaíso, el experto en gestión de emergencias Michel De L'Herbe explicó las características del movimiento telúrico y entregó recomendaciones para enfrentar eventuales réplicas.

Sismo superficial: por qué se sintió tan fuerte

De L'Herbe explicó que, pese a no tratarse de un temblor de gran magnitud, el sismo se percibió con fuerza debido a su poca profundidad.

“Muchas veces asociamos que gran magnitud genera mucho movimiento y poca magnitud, poco movimiento. Entonces muchos se sorprenden de que con un 6.0 se haya sentido tan fuerte, pero ahí el factor es la superficie. Treinta kilómetros es un sismo superficial y, por lo tanto, el golpe es prácticamente debajo mismo”, señaló.

El experto añadió que este tipo de movimientos puede generar una intensidad mayor y advirtió que no se requieren nuevos sismos de magnitud similar para registrar movimientos fuertes.

Posibles réplicas

Respecto de los movimientos posteriores, De L'Herbe indicó que, mientras sean de menor magnitud y ocurran en la misma zona, "pueden ser considerados réplicas".

Asimismo, insistió en la importancia de mantenerse preparados ante eventuales emergencias y posibles afectaciones a servicios básicos.

“Desear lo mejor y prepararse para lo peor implica saber que siempre hay que estar preparado”, afirmó. El especialista comentó además que ya existían reportes preliminares de cortes de energía en sectores cercanos a Mantagua, por lo que recomendó mantener teléfonos cargados y estar atentos a la información oficial.

Energía acumulada en la zona

De L'Herbe recordó que frente a las costas de la región de Valparaíso existe una importante acumulación de energía sísmica.

“No nos olvidemos de que frente a las costas de la quinta región hay una gran cantidad de energía acumulada. El gran sismo previo que podríamos considerar aquí es el de 1730”, explicó.

Por ello, advirtió que el país debe mantenerse preparado ante eventos de mayor magnitud. “Debemos estar preparados, sobre todo en esta zona, para posibles terremotos muy importantes en términos de magnitud”, indicó.

Recomendaciones del experto

Finalmente, el experto entregó recomendaciones para prevenir accidentes al interior de los hogares, especialmente durante la noche.

“Hoy día en la noche hay que mantenerse preocupado en las casas: ordenar los juguetes, ordenar las cosas”, señaló.

De L'Herbe llamó a despejar vías de evacuación y asegurar muebles u objetos que puedan caer.

“La pieza de los niños, por ejemplo, muchas veces tiene muebles con juguetes. Nada de eso debe estar cerca de puertas o lugares donde pueda bloquear una salida o caer sobre una cama”, explicó.

También recomendó asegurar cuadros, crucifijos y mobiliario a las paredes para evitar desprendimientos. “Todo ese tipo de elementos y muebles deben estar afirmados de manera tal que evitemos caídas, porque en la noche nos puede complicar bastante”, concluyó.