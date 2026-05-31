SHOA descarta tsunami en las costas chilenas tras temblor 6.0 en la zona central del país

31 may. 2026 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo 31 de mayo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del sismo de magnitud 6.0 ocurrido en la Región de Valparaíso.

¿Qué dijo el Senapred?

"SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indicó el SHOA en su portal web.

¿Dónde fue el temblor?

De acuerdo a los datos entregados por Sismología, el epicentro del temblor, ocurrido a las 17:14 horas, se ubicó a 23 km al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 30 km.

¿Qué hacer en caso de terremoto o temblor fuerte?

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