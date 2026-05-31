SHOA descarta tsunami en las costas chilenas tras temblor 6.0 en la zona central del país
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo 31 de mayo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del sismo de magnitud 6.0 ocurrido en la Región de Valparaíso.
¿Qué dijo el Senapred?
"SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indicó el SHOA en su portal web.
¿Dónde fue el temblor?
De acuerdo a los datos entregados por Sismología, el epicentro del temblor, ocurrido a las 17:14 horas, se ubicó a 23 km al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 30 km.Ir a la siguiente nota
¿Qué hacer en caso de terremoto o temblor fuerte?
Recomendaciones de Senapred:
- Verifica de qué material está construido tu hogar, colegio o lugar de trabajo. Si es adobe o autoconstrucción, "debes evacuar inmediatamente durante un sismo".
- Identifique lugares de protección ante un eventual sismo, alejando de ventanas y elementos que puedan caer encima.
- Identifique dónde están las llaves de agua y corte general de gas y electricidad. Aprende cómo usarlas.
- Elabora un plan familiar de emergencia frente un terremoto o temblor que establezca puntos de encuentro y roles a desarrollar por cada integrante del hogar. Además, mantenga un kit de emergencia para esos casos.
- Ubicarte en un lugar que te proteja de un sismo. Siempre mantén la calma.
- Si estás en silla de ruedas, dirígete a un lugar seguro (también llamado de protección sísmica). Si no puedes, se solicita frenar la silla y proteger la cabeza y el cuello con los brazos.
- En la calle hay que alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
- Si estás en un lugar de asistencia masiva durante un terremoto o temblor fuerte, se pide quedarte en el lugar que estás y protege tu cabeza con los brazos.
- Si manejas al momento de un sismo, disminuye la velocidad y con precaución, detente en un lugar seguro, siempre con criterio y prudencia. Si vas por autopista urbana, disminuye la velocidad y no te detengas.
- Si estás en la costa cuando ocurra un sismo y no puedes mantenerte en pie, evacua a zonas de seguridad para tsunamis, establecidas en lugares altos.
- Para iluminar, solo usa linternas, nunca fósforos, velas o encendedores. No produzca chispas.
- Utiliza mensajes de texto para comunicarte y ten a mano una radio o TV a pila. Sigue siempre los informes oficiales.
- Si quedas encerrado durante un terremoto o temblor fuerte, mantén la calma y espera la llegada de rescatistas. Además, da golpes en la estructura donde estás atrapado, pero no grites y cubre tu boca.
- Ten listo un plan de evacuación en el hogar y ten red de apoyo, especialmente para personas en situación de discapacidad.
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