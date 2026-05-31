Fran Maira rompe el silencio tras accidente de tránsito que protagonizó: "Nunca fue mi intención hacerle daño"

31 may. 2026 - 18:15 hrs.

Fue el pasado 24 de febrero cuando la vida de Fran Maira cambió para siempre. Mientras se dirigía a su domicilio en Lo Barnechea, la chica reality y cantante protagonizó un accidente de tránsito, chocando contra un motorista identificado como Mayerson Zapata, quien estuvo en riesgo vital por el hecho.

Debido a lo mediático que fue el caso, la intérprete de "Amiga Ya Mató" decidió alejarse de las redes sociales y de los medios de comunicación.

"Pasé un proceso traumático"

Fran Maira contó a LUN que el accidente ocurrió "justamente en la esquina de mi casa. Cada vez que estoy allí se me aprieta la guata", para luego afirmar que aquel hecho "me hizo caer en un hoyo, en el peor momento de mi vida".

"Estuve meses desaparecida de todo, sin hablar con ningún medio. Solo subí una historia en que hablaba de eso y algunas fotos de antes del accidente. Comencé una terapia con psicólogo, psiquiatra y medicamentos porque pasé un proceso traumático. Estaba entre quedarme encerrada, en cama, con pijama, rezando todo el día por la salud de Mayerson o salir adelante", relató la cantante.

Tras protagonizar el accidente, Fran Maira confesó: "Pensé que era mi final como figura pública y que si mi carrera terminaba, no importaba". Si bien la chica reality explicó que con el tiempo ha podido retomar sus proyectos, dijo que aún se encuentra lidiando con la ansiedad, lo que la llevó a subir 9 kilos.

"Espero que algún día me perdone"

Fran Maira también aprovechó la oportunidad de expresar el aprendizaje que le dejó el accidente que protagonizó. "Me ha cambiado la perspectiva de la vida, mi manera de pensar. La vida te puede cambiar en un minuto porque nadie está libre de un accidente. Yo soy full católica, espiritual, creo en energías y aún estoy buscando el sentido de esto", afirmó.

Por último, y sobre qué le diría a Mayerson tras el accidente, la cantante no dudó en decir: "Que espero que algún día me perdone, lo siento mucho, nunca fue mi intención hacerle daño".

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