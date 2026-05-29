"Ningún pariente se queda fuera": El gran anuncio que realizó María José Quintanilla

29 may. 2026 - 09:47 hrs.

Una emocionada María José Quintanilla se dejó ver en su cuenta de Instagram, ya que la cantante confirmó una de las noticias más esperadas por su fanaticada: la realización de un tercer concierto en el Movistar Arena.

Así, la cantautora podrá complacer a gran parte de sus seguidores, considerando que sus dos primeros shows en el recinto del Parque O’Higgins ya se encuentran totalmente agotados. De esta forma, agendó presentaciones para el 4, 13 y 20 de octubre.

Ningún "pariente" se queda fuera

A través de sus redes sociales, la animadora de "Dale Play" confirmó la esperada noticia para sus fanáticos.

"Me ha costado verbalizar cómo me siento con todo lo que nos ha pasado en el último tiempo y lo importantes que han sido para hacerme sentir que puedo lograr mi sueño", comenzó diciendo.

Luego, explicó que muchas personas interesadas no habían alcanzado entradas. "Había 'parientes' (sus fans) afuera. Así que, como no hay primera sin segunda, no hay segunda sin tercera. Y tenemos nuestro tercer Movistar Arena", anunció sobre este esperado espectáculo.

"Porque sí, ningún pariente se queda fuera de esta fiesta", sentenció.

No cabe duda de que la cantautora se ha transformado en una de las artistas más importantes de nuestro país, ya que esta tercera fecha se suma al éxito que ha cosechado con su reciente álbum, "La Quintanilla", lanzado el pasado 13 de mayo.

¿Cómo conseguir entradas?

Los tickets para este esperado espectáculo estarán disponibles desde el mediodía del viernes 5 de junio a través de PuntoTicket.

Los precios van desde los $17.250 para Tribuna, mientras que quienes deseen ubicarse en primera fila deberán desembolsar $67.850.

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